Creador del Mariachi Arcoiris se sincera: "Me negaron la entrada a ciertos grupos por ser abiertamente gay" Exclusiva: Carlos Samaniego, cofundador del primer mariachi LGBTQIA+ del mundo, habla de las experiencias que vivió antes de crear esta exitosa agrupación en Los Ángeles, CA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por fin ha tenido lugar el debut del Mariachi Arcoiris en el prestigioso Lincoln Center de Nueva York. Después de nueve años de recorrido por el país la agrupación fundada por Carlos Samaniego y Natalia Meléndez —conocida como la primer mujer transgénero en el mundo del mariachi profesional— en Los Ángeles, CA., aterrizó en el prestigiado festival Lincoln Center Summer for the City justo a tiempo para las celebraciones del orgullo hay o PRIDE en la Gran Manzana. "El Mariachi empezó por necesidad", asegura Samaniego a People en Español, para explicar la génesis de la agrupación. "Tengo ya muchos años, décadas de trabajar profesionalmente en mariachi desgraciadamente cuando salí del armario tuve que enfrentarme con [la] homofobia [y] el bullying". "A través de los los años ya no quería aguantar y pensé: 'No puedo ser el único que esta pasando por esto'", prosigue el músico entrenado profesionalmente. "[Debe] haber otras personas que también requieren de un lugar seguro en donde podemos tocar nuestra musica bella de mariachi [y] al mismo tiempo ser quienes somos auténticamente'". Mariachi Arcoiris Credit: Lawrence Sumulong, © Lincoln Center SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es por eso que al final de cuentas formé el Mariachi Arcoiris de Los Ángeles, para crear ése ambiente, ése espacio seguro para los músicos de mariachi que se identifican dentro de la comunidad LGBTQ+, donde no tenemos que tener miedo al bullying [o a] la homofobia [o] la transfobia. ¡Mira la entrevista exclusiva con Carlos Samaniego arriba!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Creador del Mariachi Arcoiris se sincera: "Me negaron la entrada a ciertos grupos por ser abiertamente gay"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.