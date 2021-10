Exclusiva: María Pino busca hacer de la música latina algo "sofisticado, estudiado" Con el fin de ofrecer una propuesta de calidad, María Pino ingresa a la escena musical con temas que fusionen el buen gusto con lo bailable que tienen ritmos latinos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El género urbano forma parte de las nuevas tendencias de la música latina; sin embargo, ahora es muy sencillo crear temas sin dedicarles el cuidado que merecen u ofreciendo algo que solo busque ser popular. Por ello, María Pino quiere imprimirle un sello diferente a su propuesta. "Mi oferta musical es un pop latino sofisticado, estudiado", mencionó a People en Español. "La música latina está muy, muy popular, pero todavía necesita más, necesita sofisticación; acordes más sofisticados, diferentes. Mi música es algo nuevo, es algo fresco, es algo que normalmente no se ha escuchado en la música del pop latino y menos en el género urbano", agregó. "Me considero un músico. Mis canciones las escribo cien por ciento yo; todos los acordes son míos, el proceso creativo es mío". La cantante de 23 años inició su carrera en los escenarios a los cinco años de edad cuando tuvo el papel protagónico en el musical Annie; a partir de entonces "seguí haciendo shows por el resto de mi vida, nunca he parado". Posteriormente, se preparó con clases de canto, piano, guitarra, baile, composición, teatro musical y negocio de la música. Con toda esta experiencia está dando sus primeros pasos profesional y ahora muestra su propuesta de pop latino que mezcla con el urbano en el sencillo "Modo avión" con el cual también pretende dar una visión femenina sobre los amores secretos. María Pino Credit: María Pino Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "'Modo avión' salió de esta experiencia que tenemos muchas mujeres cuando tenemos 21, 22, 23, que tienes una relación medio secreta; pero al final del día, ellos dos saben que se aman, saben que se divierten juntos y hasta ahí llega la relación", explicó. "Es una canción desde la perspectiva de la mujer, que, además, está totalmente en control de su relación, del amor". La compositora y músico quiere que sus temas sean bailables y llenos de ritmo. También quiere dejar muestra de su talento, no solo en sus canciones, también en el escenario; por ello, desea poder estar pronto frente al público. "Siempre he tenido un interés en el pop en general, no solo el latino, también en inglés; ha sido algo que me gusta mucho", comentó. "Siento que ahora el urbano es popular, es la música popular, por eso siendo que el pop latino, como música, me da mucha libertad para crear y para ser creativa, y para buscar otras maneras de usar este género", agregó. "Como soy teatrera, actriz me gusta mucho crear un show. No he podido cantar en vivo y cuando lo haga el público podrá notar la diferencia que cómo me gusta montar un show con diferencia a otros artistas". "Si uno sueña, al final va a llegar a la meta y en eso voy", María Pino Durante la pandemia, María Pino creó diversos temas que ahora está produciendo y a principios de noviembre lanzará un nuevo sencillo. Mientras tanto, está promocionado "Modo avión" que ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y video. "Siempre crean y no dejen de soñar. Si uno sueña, al final va a llegar a la meta y en eso voy", concluyó.

