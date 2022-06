Bárbara Teresa la cantante en ascenso que quiere combinar la música con la profesión de psicóloga Conoce la historia de Bárbara Teresa quien está triunfando en la música mientras realiza estudios universitarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 19 años de edad, Bárbara Teresa se está posicionando como nuevo talento de la música pop y si bien se describe como "una niña normal" "que le gusta mucho, mucho escribir" y dedicarse a la música, también está enfocada en sus estudios y "ahora estoy estudiando la universidad", pero no es algo relacionado con el canto porque su interés es completamente opuesto. "Voy a estudiar mi carrera en psicología y comunicación social con un énfasis en cine, entretenimiento", mencionó Bárbara Teresa a People en Español. "Hay que tratar de conseguir un balance entre los estudios y la música. Me importan muchos mis estudios, pero dependiendo como me va en la música, uno va viendo a qué le va a dedicar más tiempo". Con el fin de iniciar su carrera musical, de manera independiente, decidió tomarse un año sabático antes de ingresar a la universidad. Así, en 2020, comenzó a sacar sus primeras canciones donde combina los idiomas inglés y español; así como ritmos de Indipop y R&B; aunque busca hacer un fusión para crear "pop urbano" en ambos lenguajes. "Escribo en inglés, en español, y siempre trato de escribir cosas que me ayudan a conectarme con las demás personas; cosas que capaz le resuenan", explicó. Bárbara Teresa Credit: Elizabeth Beristain SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Crecí en una escuela internacional y era hablar todo en inglés con mis amigos; después en casa y con mi familia todo en español", reveló. "Siendo que crecí con un pie en cada uno de esos mundos y eso incluye la música también". Ahora, la chica nacida en Caracas, Venezuela, lanza su EP Texts I never sent con seis temas que "cuenta una historia de principio a fin" en su mayoría del género pop y en "spanglisn. "Lo escribí en el 2020, entre marzo y junio, había compuesto muchísimas canciones sobre el mismo tema, la misma persona. El EP cuenta la historia de una ruptura y todas las emociones por las que uno pasa cuando termina con alguien", mencionó. "Cuenta la historia de cómo personalmente superé una ruptura". Bárbara Teresa Credit: Elizabeth Beristain La autora asegura que nació para el canto. "Mi madre bromea y dice que casi empecé a cantar antes de hablar", dice. "La canción 'Heaven' de Bryan Adams desató mi obsesión por la música a los seis años. Ese mismo año me monté en un escenario a cantar una canción sola; desde el primer momento que me monté en el escenario a cantar sola, algo dentro de mí [me hizo pensar] 'esto es lo que quiero hacer'". "No se enamoren demasiado rápido", Bárbara Teresa Bárbara Teresa lanzará nuevos temas musicales, pero aprovecha para enviar un consejo muy especial. "Esto va creo que para las niñas alrededor de mi edad. No se enamoren demasiado rápido y si les llega a pasar, asegúrense de tener un cuaderno y un bolígrafo al lado para empezar a escribir sobre eso", concluyó.

