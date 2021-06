Marco Antonio Solís hace las paces y regresa a los escenarios con Los Bukis Tras 25 años de separación, el cantante y sus excompañeros ofrecerán a sus fanáticos una histórica gira de conciertos. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia fue sin duda un momento de reflexión para Marco Antonio Solís, quien el pasado mayo superó el distanciamiento que mantenía con sus excompañeros de la legendaria banda Los Bukis. Solís pareció limar las asperezas al invitarlos a participar en su concierto virtual, en el que interpretaron el himno de la agrupación, "Tu cárcel". La emoción de los fanáticos fue tanta, que al parecer convenció a los integrantes de cumplir el sueño de volverlos a ver en un escenario juntos. Así que 25 años después desde su separación, Los Bukis pisarán nuevamente tres grandes estados en Estados Unidos. "Porque los sueños se hacen realidad", escribió Solís en sus redes sociales, al anunciar la serie de conciertos que ofrecerá junto a la banda. "¡Una historia cantada que tienes que venir y vivir!". La gira Una historia cantada iniciará el próximo 27 de agosto en el SoFi Stadium de Inglewood, California, para luego seguir por Chicago y Texas. "Todos los lugares donde nos estamos presentando son grandes", dijo Solís en conferencia de prensa. "Estamos superorgullosos como mexicanos de poder hacerlo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante el anuncio, el intérprete reveló que el reencuentro se da luego de reflexionar sobre lo vivido durante la pandemia por la COVID-19 y sentirse agradecido por tener salud, por lo que en esta serie de conciertos desea celebrar la vida. La agrupación que se formó a principios de la década de los años setenta se convirtió uno de los grupos emblemáticos del género regional mexicano, abarrotando escenarios por todo Latinoamérica y Estados Unidos. Se disolvió en 1996 en medio de rumores de desacuerdos y rivalidad entre sus integrantes. Solís inició entonces su carrera como solista, mientras que el resto de los integrantes formó la banda Los Mismos.

