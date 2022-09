Muere el cantante argentino Marciano Cantero a los 62 años Después pasar por quirófano por sufrir un fallo renal, el líder de la banda Los enanitos verdes fallecía este jueves ya que "no pudo superar las complicaciones". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rock latinoamericano se viste de luto tras la muerte de uno de sus máximos exponentes, Marciano Cantero, quien ha fallecido a los 62 años. El líder de la icónica banda Los enanitos verdes fallecía este jueves para tristeza de los millones de seguidores del grupo en todo el mundo. En agosto, Marciano estuvo ingresado en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza al tener fuertes dolores abdominales y serle detectado una afección renal. La situación terminó con la extirpación del riñón y parte del bazo. Marciano Cantero Marciano Cantero | Credit: (Photo by Humberto Romero/LatinContent via Getty Images) Poco después hubo complicaciones y el riñón que quedaba no respondió. Su hijo, Javier Cantero informó de la triste noticia de su partida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lamentablemente no pudo superar las complicaciones. Quiero agradecer personalmente a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días. Después de la operación hubo momentos no tan buenos, pero hoy estaba un poco mejor, aunque la situación era crítica. La verdad es que el panorama no era bueno". Cantero perteneció a una de las bandas de rock de más éxito en Latinoamérica. Tras 7 años alejado, el pasado abril, Los enanitos verdes retomaron los escenarios para celebrar su 40 aniversario en una gira por varios lugares, siendo el 14 de agosto en Orlando, su más reciente concierto. Que En Paz Descanse.

