Marc Anthony y Maluma juntos en espectacular proyecto Por segunda ocasión, Marc Anthony y Maluma unen sus talentos para dar a conocer una nueva propuesta que promete hacer bailar a todo el mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, Marc Anthony y Maluma tuvieron una colaboración musical al realizar la versión salsa de la canción "Felices los 4"; ahora, estos famosos vuelven a unir sus talentos para realizar a dueto del sencillo inédito "La fórmula", nuevamente con un ritmo bailable. Y a partir de hoy el video oficial ya está disponible en todas las plataformas especializadas. Este tema, cuyo historia habla de que no existe una fórmula para superar un amor, fue escrita por Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Marco Antonio Muñiz (Marc Anthony), Sergio George, Édgar Barrera, Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles y René David Cano. Y formará parte de la próxima producción discográfica del cantante colombiano, según se dio a conocer en un comunicado. La producción corrió a cargo de Sergio George, Marc Anthony, Maluma, The Rudeboyz y Édgar Barrera. Por su parte, este audiovisual, que fue dirigido y producido por Royalty Films y filmado en el estudio de grabación The Hit Factory, narra todo lo que sucedió en el estudio de grabación, donde ambos cantantes se reunieron para crear este sencillo; al inicio se puede apreciar una fotografía en blanco y negro, para luego dar paso al color. A lo largo de la realización de este material audiovisual se puede apreciar lo mucho que las dos celebridades disfrutaron junto al equipo de producción, coristas y los músicos, quienes tocaron en vivo. Marc Anthony y Maluma Credit: Joseph Thomas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya salió 'La fórmula'", dio a conocer Maluma en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Vayan ya a YouTube que ya salió el tema". Marc Anthony y Maluma Credit: Joseph Thomas El intérprete de "Amigos con derechos" también presentó parte del video desde el interior de su casa y aseguró que este año trae muchas sorpresas a nivel profesional. "Volvimos muy renovados, llenos de energía, de fuerza, de motivación"; advirtió. "La fórmula" de Maluma y Marc Anthony es la antesala de lo que el primero llama "La era Don Juan".

