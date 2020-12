Close

Marc Anthony y Daddy Yankee unen sus voces y más estrenos musicales Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Cortesía "De Vuelta pa' la Vuelta", Daddy Yankee y Marc Anthony Dos íconos mundiales de la música Daddy Yankee y Marc Anthony, unen sus voces para lanzar “De vuelta pa’ la vuelta”, un tema que fusiona la salsa con el género urbano logrando una colaboración única e inesperada. “Uno de mis deseos… era grabar una salsa como la de los tiempos de “La Fania”. Qué mejor satisfacción para un artista que grabar con alguien que uno escuche y lo tenga en su playlist. Marc es un ícono de nuestra música latina. Entrar a su mundo tropical y ser parte de esa magia, siempre estuvo en mi "bucket list", Daddy Yankee. “I Love You”, Tito “El Bambino" ft. Jay Wheeler Tito 'El Bambino, El Patrón', uno de los grandes e icónicos exponentes del género urbano, está de estreno con el tema “I Love You” junto a Jay Wheeler. “El Bambino” y Wheeler sobresalen con diferentes estilos, logrando que el tema producido por Jhon Paul Villasana aka Jhon Paul 'El increíble', sea un éxito asegurado. La dirección del vídeo, filmado en Miami, estuvo a cargo de Miguel Angel González, mejor conocido como Unenano, para Wild House Picture. "Verte", Nicki Nicole ft. Dread Mar I y Bizarrap La cantante, rapera y compositora argentina Nicki Nicole lanza su sencillo y video “Verte” junto a Dread Mar I y Bizarrap. Al estilo de reggae, Nicki Nicole nos brinda su tema más romántico hasta la fecha, mostrando su voz expresiva en el coro: “Verte es lo que me hace falta en esta ocasión, como le pico a mi interior toda esta confusión”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Billetes", Play-N-Skillz ft. Nicky Jam y Natanael Cano Los productores Play-N-Skillz lanzan su más reciente sencillo “Billetes” junto a Nicky Jam y Natanael Cano. “Billetes” teje una historia conmovedora sobre la cruda y valiente rutina de trabajar desde abajo hasta la cima, y cómo se debe celebrar el trabajo duro. Play-N-Skillz quería crear una canción que honrara la realidad y la implacabilidad requeridas para la rutina y producir algo que resonara con una audiencia global. "Billetes" es una canción sobre la victoria, sobre cómo lograr los sueños de uno y sobre estar orgullosos del camino al éxito. "Quiérete a ti", Calibre 50 Calibre 50 cierra el año con broche de oro y nos presenta "Quiérete a ti", una historia muy positiva e incluso motivacional, acerca del amor propio y la autoestima, y de cómo una mujer, por el simple hecho de serlo vale mucho, no por su cuerpo y belleza, sino por lo que hay en su corazón. Con este tema, el grupo sale de su zona de confort para traernos una cumbia hecha a ritmo de salsa, muy sabrosa y bailable en la que incluyeron metales y percusiones propias del género. "Tus besos", Chris Andrew x Abdiel x Los Legendarios Chris Andrew x Abdiel x Los Legendarios estrenan “Tus besos", tema co-escrito por Abdiel junto a Wisin y Los Legendarios, quienes también estuvieron a cargo de la producción. El lanzamiento del sencillo va acompañado del estreno del video de “Tus besos” dirigido por Bryant Bauzó. El videoclip fue grabado en locación en la playa en Puerto Rico. "Sin ti", Los Rivera Destino Los Rivera Destino estrenan el video musical de su versión acústica de "Sin ti" y emprenden iniciativa filantrópica en la que a través de sinti.dog recaudan fondos para asociaciones puertorriqueñas como Pet Friendly y Save A Sato. El videoclip retrata las emociones que deben sentir las mascotas cuando sus dueños salen de casa salgan salen de la casa y se ven solos. “Sin Tí” es el primer sencillo del muy anticipado álbum debut del grupo, el cual es producido por Ismael Cancel, con fecha de lanzamiento programada para principios del 2021. “Si tú te vas”, Mucho Manolo ft. Jencarlos Canela El cantautor Mucho Manolo vuelve a desbordar su versatilidad artística al sumar a su rítmico repertorio un nuevo sonido de pop urbano en colaboración con el cantante y actor Jencarlos Canela. Explosivo, pícaro y altamente bailable es lo que define el sencillo “Si tú te vas”, cuya letra es un juego de seducción entre hombre y una mujer que apenas se encuentran, y surge entre ellos una atracción. “Llamarte (Otra Vez)”, Inti y Vicente feat. Lasso Inti y Vicente regresan con un encantador remix de "Llamarte (Otra Vez)" al lado del nominado al Latin Grammy Lasso. El tema es una dedicación reflexiva a esas personas especiales que hacen que la vida valga la pena. El video musical fue dirigido por el peruano Giacomo Cochella, y relata la historia de una pareja compartiendo dulces momentos con escenas que sin duda inspiran a los espectadores a formar parte de una conexión humana que no necesita cumplir con las reglas de distanciamiento social.

