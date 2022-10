Manuel Turizo y Maria Becerra se unen para cantar al amor con su nueva canción "Éxtasis" Ambos exponentes unen su voz en un romántico tema que habla de cómo se construye una relación pese a las dificultades, si se tiene un corazón puro y sincero. ¡Mira lo que nos contaron en exclusiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después del increíble éxito de "La bachata", Manuel Turizo regresa a la escena musical por todo lo alto y ahora presenta su nueva canción "Éxtasis", en colaboración con la cantante argentina María Becerra. La melodía, que marca el primer esfuerzo en conjunto de este par de artistas urbanos, se aleja del género tropical de la bachata para acercarse al contagioso estilo afrobeat con fusiones urbanas y así dar vida a una historia de amor incondicional, que enfatiza en la felicidad de encontrar el éxtasis en cualquier situación de la vida. "Es una canción que nos gusta muchísimo, es una de esas canciones que da gusto y que te hace decir: 'quiero que todo el mundo la escuche, quiero trabajar para que esta canción crezca y que sigamos trabajando y haciendo cosas juntos'", expresó la artista de 22 años en una entrevista vía Zoom para People VIP. El intérprete de éxitos como "Quiéreme mientras se pueda" y "Una lady como tú", habló también de cómo surgió el concepto del video adaptado entre los años noventa y la actualidad. María Becerra y Manuel Turizo Credit: Cortesía "La idea era poder mostrar en diferentes facetas de la vida, desde niños después de adultos, cómo el éxtasis en realidad se vive; en los niños cuando los papás se pelean y ellos están jugando, como si no estuviera pasando nada. Cuando son grandes, no tienen ni para pagar las facturas, pero se ponen a cantar juntos; materializando lo que somos Maria y Manuel, dos apasionados de la música", dijo Turizo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Éxtasis" formará parte del tercer álbum de estudio del cantante colombiano que llevará por nombre 2000, haciendo referencia a su año de nacimiento. Una producción totalmente versátil como su más reciente sencillo "La Bachata", una de las canciones más importantes de su carrera ocupando las primeras posiciones de las listas de música a nivel mundial y con más de 418 millones de reproducciones en Spotify. Si quieres saber más detalles de este junte explosivo, ¡mira la entrevista completa en el video colgado arriba!

