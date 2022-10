Manuel Alejandro recibe el premio Leyenda Viva Con más de 70 años de trayectoria profesional, Manuel Alejandro recibió un importante reconocimiento a su prolífico trabajo como compositor de exitosos temas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 90 años de vida y más de 70 de trayectoria profesional, Manuel Alejandro recibe un reconocimiento a su trabajo como compositor que ha sido fundamental en la carrera de cantantes de la talla de Raphael, Julio Iglesias, Emmanuel, Alejandro Sanz, Rocío Jurado, José José y Luis Miguel, entre muchos otros. Así el autor de temas como "Todo se derrumbó", "Como yo te amo", "Se nos rompió el amor", "Lo mejor de tu vida" y "El muchacho de los ojos tristes", entre otras fue galardonado con el premio Leyenda Viva en La Musa Awards. "Creo el título del premio está equivocado. Porque leyendo, pero debía decir media viva, porque a mi edad hay muchas cosas ya mermadas. No se puede estar en la vida Justo bien vivo con 90 años", mencionó Manuel Alejandro a People en Español. "Para mí es un honor tremendo, absoluto". Durante el evento, que se llevó a cabo en teatro Hard Rock Live en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida, el también músico recibió un homenaje a manos de David Bisbal, quien interpretó "Se nos rompió el amor". Por su parte, Alejandro Hacha, cantó "Todo se derrumbó" que se convirtió en un tema icónico de su padre Emmanuel. Manuel Alejandro Credit: Cortesía: M&M Agency SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El público le brindó al compositor de origen español una larga ovación de pie, como otro reconocimiento a su talento que ha sido fundamental en la industria de la música. Manuel Alejandro y Emmanuel Credit: Cortesía: M&M Agency "Me alegra mucho haber llegado a esta edad y haber conseguido estas distinciones tan inmerecidas", Manuel Alejandro "Es un honor y un orgullo. Hay premios que los tengo encima del piano de cola. Me alegra mucho haber llegado a esta edad y haber conseguido estas distinciones tan inmerecidas, además". Manuel Alejandro, Emmanuel y Alejandro Hacha Credit: Cortesía: M&M Agency Manuel Alejandro continúa creando canciones, al tiempo que está ofreciendo un espectáculo donde asegura "cuento mis canciones" acompañado de su inseparable piano; así se presentará el próximo 4 de noviembre en Santo Domingo y el 9 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

