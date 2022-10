Exclusiva: Manuel Alejandro la leyenda viva que sigue componiendo a sus 90 años

Con más de 70 años en la industria musical, Manuel Alejandro se ha convertido en un pilar de la música latina. Su nombre ocupa un lugar preponderante al de otros grandes compositores de todos los tiempos. Gracias a su trabajo ha colocado en la cima del éxito a cantantes de la talla de Luis Miguel, Raphael, Julio Iglesias, Emmanuel, Plácido Domingo, José José, Rocío Jurado y José Luis Rodríguez El Puma, entre muchos otros. De hecho, hace unos días recibió el premio Leyenda Viva que otorga La Musa Awards como una forma de reconocer su encomiable labor. "Mi mayor acierto profesional es haberme dedicado a lo que me he dedicado", mencionó a People en Español.

Si bien este compositor ha logrado crear clásicos su primer interés era ser pianista, pero el destino le tenía preparado su verdadero camino. "Empecé a estudiar música, junto a mi hermano José María, que tenía un año menos que yo. Siempre digo que mi padre nos puso a a estudiar música porque no servíamos para otra cosa y acertó totalmente", comentó. "Me preparaba para la música clásica, estaba en el conservatorio. Con 16 años me fracturé el codo del brazo derecho. Estuve tres años de operaciones, al final me dejaron el brazo para tocar el piano mal porque no tiene movimiento el codo; es una merma que tengo desde pequeño".

Así, con tal solo 14 o 15 años escribió su primera canción para "aquella chiquita a la que perseguía, que se llamaba Conchita" y fue su "mi manera de expresarle mis sentimientos". Sin embargo, el artista considera su debut en 1959 cuando se grabó por primera vez una canción de su autoría titulada "Alguna vez". Pero ¿de dónde viene la inspiración para escribir canciones como "Mi gran noche", "Señora", "Insoportablemente bella", "Dueño de nada" y "Amar y querer"?

"La inspiración es el trabajo grande, constante y el espíritu que me pusieron mis padres. Era mi manera de sentir, de ahí viene todo", confesó. "La inspiración no siempre llega".

Pese a que muchas de sus composiciones llegaron a los primeros lugares de popularidad y continúan en la mente del público, este pianista reconoce que todavía no descubre la fórmula del éxito. "No se sabe ni cómo o por qué", advirtió. "El tener al cantante justo, en el momento justo, y escribirle a ese cantante que es al que persigue el público; acertar con lo que el público quiere de ese cantante o le gusta de ese cantante para el lanzamiento de la canción tiene mucho que ver".

"Tan es así, que se hacen canciones tal vez más bonitas y no llegan a triunfar. Hay canciones que ensalzan a un cantante y hay cantantes que ensalzan a una canción, que la levantan", continuó. "Es una satisfacción tremenda, es muy difícil. Son muchas canciones las que se escriben todos los días, pero que tienen que ver mucho con la vida del cantante y el que la interpreta. A veces le escribes una canción y sacas a un cantante del anonimato".

Si bien es evidente su prolífica carrera como creador, nunca consideró seriamente interpretar sus temas; ahora está convencido que fue la mejor decisión. "Por lo general a los cantautores no se les exige una voz clásicamente buena, formada y estructurada, etc. Pero si me hubiera dedicado a cantar, no escribo las canciones que he escrito y a la cantidad de gente que se las he escrito", comentó. "Siempre me he considerado que tenía voz de predicador. No era la persona con el ángel que necesitaba un cantante nuevo".

Desde hace un tiempo, este compositor ha decidido ponerse al frente de los escenarios y está lanzado un álbum titulado Contando mis canciones. "Me he dedicado siempre ha eso. Ahora canto; no canto, cuento mis canciones, que quizá sea más importante que cantarlas, porque ya las han cantando voces maravillosas. Lo que hago es una sonata de piano y voz. Cuento y el piano me lleva como si fuera un poema sonoro. Estoy recitando versos con un acompañamiento musical que le va perfectamente porque es el acompañamiento y melodía que han cantado tantos cantantes", continuó. "Un musical actuado, un monólogo donde mis canciones las coloco en un plan que me acompaña, por ejemplo, desde que me enamoro a que ese amor llega a su cumbre".

