Manu Manzo realiza un himno dedicado por completo a las mujeres 

Hija de padres artistas, Manu Manzo descubrió su amor por la farándula; por ello, desde los seis años disfrutaba cantar y bailar para la familia. Si bien en un principio se dedicó a la actuación, a los 16 años descubrió que su mayor pasión era la música y comenzó a desarrollar su carrera como cantante; para lo cual, "me salí del colegio" y se fue a Miami a preparar su primer disco donde trabajó con colegas como Alex Ubago, Tommy Torres y Luis Enrique. "En ese momento tuve todo ese aprendizaje de la parte profesional que es hacer un disco", mencionó a People en Español.

Ahora, la cantante lanza el tema "Paella", que escribí en cinco horas con apoyo de su colega Paola, Pao Pao, donde buscó hacer un himno dedicado a las mujeres y que se empoderen dedicándose a ellas mismas sin tener que depender de un hombre. "Me encanta 'Paella' porque empecé escribiendo el disco cuando tuve una ruptura; entonces me estaba enfocando mucho en el amor y desamor hacia los hombres. Y después de escribir tantas canciones así, llegué un buen día al estudio y les dije 'ya estoy en un muy buen lugar donde me siento bien conmigo misma, no necesito a nadie más'", mencionó.

"Como que encontré ese poder en la soledad y me provocó escribir sobre una canción donde empoderaba a la mujer soltera, que no necesita a nadie; que así tengas a hombres atrás de ti no estás en esa, estás puesta para ti, quieres nada más salir con tus amigas, pasarla bien, trabajar, te pagas tu todo; estás en ese modo independiente", continuó. "Es para las mujeres totalmente, dirigida hacia ellas, cuando quieran un poquito de empoderamiento y se estén maquillando para salir, la ponen con sus amigas. Es una propuesta nueva hacia el empoderamiento, no decimos malas palabras, no odiamos a los hombres; no es para ellos, es para las niñas, solamente para las mujeres".

Si bien la nominada al Latin Grammy lucha por sus ideales, sabe que debe luchar contra sus propias limitantes. "La mente es nuestro mayor fan y también el peor enemigo; porque hay muchas veces que nos inventamos cosas en nuestra mente o es difícil pararse un día en que no te estas sintiendo bien y tener que trabajar en algo que es tu pasión", advirtió.

"He podido encontrar el lado positivo, el lado lindo a todo y espero que todo el mundo pueda vivir de esa manera",

"Entonces, creo que eso es el mayor desafío; pero siempre le encuentro la manera de 'vamos a seguir adelante', 'vamos a darle'. Porque es algo que me apasiona. Hay veces que digo 'ya no quiero hacer esto más' porque tal vez los resultados no son lo que pensaba y quería, pero ese amor y esa pasión de que me encanta cantar como que me sigue dando la gasolina para seguir adelante", agregó. "Pero la mente ha sido el peor desafío de todos, hacer expectativas y no llenarlas al cien por ciento".