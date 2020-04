Adivina, adivinador, ¿sabes quién es este cantante? By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Desde la cuarentena en su casa en Colombia, Maluma presenta su nuevo video “ADMV”, Amor de mi vida, canción que compuso con Edgar Barrera y Vicente Barco y que fue grabado durante una de sus vacaciones en Jamaica. “Es la primera vez que lanzo una balada”, contó el cantante en exclusiva a People en Español. ¿Por qué decidiste cambiar de género musical? "Amor de mi vida". Es la primera vez que lanzo una balada, nunca lo había hecho anteriormente. Esta balada salió durante un viaje que hice a Jamaica en donde estaba grabando mi próximo disco en enero. Esa canción no iba a ser parte de mi nuevo disco. Pero el día en que grabé la canción yo me iba para los Grammy y al final del día nunca fui. Así que me quedé en Jamaica para escribir esa canción junto a dos grandes compositores. Te atreviste… Me atreví a lanzarla sin saber todo lo que iba a pasar, esta canción la hicimos en enero y la pandemia no había pasado todavía. Fue un momento en el que dije, quiero que la gente vea lo que siento, que se identifique con esta canción. No quiero hacer una canción de reguetón, quiero que mi primer sencillo sea algo que toque las fibras y que sea algo que la gente lo dedique. Está bien hacer reguetón, música para la calle, pero realmente quería dar un mensaje de [que] la prioridad número uno es amar. Decirle a las personas que tenemos a nuestro alrededor, cuánto las queremos y abrazarnos, yo no sabía que esta vaina iba a suceder. Cuando te viste totalmente viejo, ¿cuál fue tu primer sentimiento? Fue un poquito de sorpresa ver la transformación, cuando me terminaron de maquillar y me vi en el espejo fue algo WOW, fue algo muy fuerte que no lo podía creer, fue verme cómo me veré cuando tenga 80 años. ¿Por qué escuchar esta balada? Deberían escucharlo para que se lo dediquen a las personas que tienen a un lado, es la oportunidad de decirles a las personas que tienen a un lado cuánto las aman. Y al final del día no vaya a ser tarde, uno espera siempre al final para decirle a esas personas lo que siente uno por ellas Advertisement

