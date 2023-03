Mira cómo rinde homenaje Maluma a las mujeres en su día En el marco del Día Internacional de la Mujer, Maluma decidió honrar a las féminas de una manera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el marco de el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo de 2023, Maluma decidió rendir homenaje a las féminas de una manera muy especial; así, lanzó un video titulado La Reina donde el representante de música urbana eligió a 17 mujeres con historias de vida que son ejemplo para la sociedad, según explicó con anterioridad. Así, cada una de ellas tiene una experiencia detrás; así, se muestra a quien logró superar el cáncer de seno; perdió una pierna; ha sido juzgada por su orientación sexual y su apariencia; o bien, sufrió un accidente que le cambió la vida por completo. En este video, donde cantante debutó como director, se pueden apreciar a dichas mujeres luciendo orgullosas de quienes son. "¿Qué te hace falta, dime tú?" "Si brillas en la multitud ¿cuál fue el pendejo que te acomplejó?" "Mami que tú eres una reina". "Mírate bien, que hasta el espejo te sorprende cuanto te ve", es parte de la letra de la canción. Maluma Maluma | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for 1/ST SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primicia de este videoclip la realizó en su país natal, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, ante la presencia de las mujeres más importantes de su vida, como su madre, abuela, hermana y prima. "Demasiado orgullo; mucha felicidad", mencionó Marlli Arias, madre de Maluma, al medio colombiano Tele Antioquía. "Mucho orgullo. Una vez más, Malu nos demuestra el ser humano tan grande que es. Me voy demasiado feliz de ver a todas estas mujeres tan valientes; con historias de vida tan duras pero tan bonitas". El audiovisual oficial de La Reina será estrenado el próximo jueves a las 10:00 horas tiempo de Colombia, en todas las plataformas de video.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira cómo rinde homenaje Maluma a las mujeres en su día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.