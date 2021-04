Maluma festeja su nueva canción 'piloteando' nave de Star Wars Maluma se montó en el mismísimo Millenium Falcon de Star Wars al celebrarse el lanzamiento de su nuevo tema "Rumba (Oro Puro)" ¡Mira las fotos! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana ha sido intensa para el cantante colombiano Maluma quien ha rendido un tributo muy especial a nuestro planeta. Primero lanzó su nueva canción "Rumba (Oro Puro Anthem)" (el 19 de abril) como himno en homenaje la Madre Naturaleza. Y luego, ya en el Día Mundial de la Tierra, el colombiano se unió a las celebraciones por Facebook realizadas por el cantante Justin Bieber, las estrellas de TikTok Chali y Dixie D'Amelio y el deejay Steve Aoki. La semana culmina ahora con el artista nacido en Medellín celebrando su "Rumba" y esta semana tan especial 'piloteando' el mismísimo The Millenium Falcon, la icónica nave de la saga Star Wars que se encuentra en dicho parque temático de Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida. Disney dio a conocer este viernes imágenes donde se observa a Juan Luis Londoño (nombre de pila del cantante) posando a bordeo de la nave que en la saga fílmica era comandada por Han Solo (Harrison Ford) y empuñando la clásica espada láser. Maluma Visits Walt Disney World Credit: Matt Stroshane, photographer SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tomando en cuenta estos tiempos difíciles, nuestra generación tiene ahora la tarea de hacer grandes esfuerzos para darle a las futuras generaciones la oportunidad de vivir en un lugar sostenible", expresó Maluma por medio de un comunicado obtenido por People en Español para explicar los motivos por los cuales apoya las causas para mantener el equilibrio ecológico en la Tierra y que lo han llevado a crear en redes la campaña #SoySoñadorDeUnMundoMejor junto con su fundación El Arte de los Sueños. "[Debemos tomar] como base el respeto a nuestro planeta y único hogar, a sus recursos y biodiversidad", afirma el intérprete cuya gira mundial PAPI JUANCHO MALUMA WORLD TOUR despega el próximo 2 de septiembre en Sacramento, California.

