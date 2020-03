Majida Issa regresa a la música con una colaboración muy especial La actriz y cantante colombiana se une al reconocido intérprete John Onofre para cantarle al amor y al desamor en el tema musical 'Deja', disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Majida Issa regresa a la escena musical con una colaboración muy especial. La actriz y cantante, que hizo historia al convertirse en 2017 en la primera mujer colombiana nominada al Latin Grammy en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi’, se une al cantante y compositor colombiano John Onofre, considerado como uno de los máximos exponentes del género llanero, para interpretar el tema musical ‘Deja’, una interesante fusión musical nunca antes vista entre el género ranchero mariachi y el llanero en la que ambos artistas le cantan al amor y al desamor. “Estoy feliz con esta fusión ranchero-llanero. El género llanero es tan hermoso. Y sin duda una de sus mejores voces es la de Jhon, escucharlo es transportarse a caballo en pleno atardecer del llano. Que felicidad unirnos y compartir con ustedes algo tan nuestro, tan de nuestra tierra, tan del alma y tan bonito musicalmente”, comparte emocionada a People en Español Majida, quien protagoniza la actual superserie de la cadena Telemundo Operación pacífico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es para mí un honor compartir con una mujer llena de talento, generosidad, sensibilidad y que además nos ha demostrado que canta más que bien las rancheras”, expresa por su parte Onofre, quien es considerado el intérprete con mayor proyección internacional dentro del género llanero. Image zoom Conver de la portada de ‘Deja’ Producida por Juan Pablo Rodríguez y co-escrita por John y Majida, ‘Deja’ habla del dolor de una ruptura por un engaño y del valor de la amistad. La canción está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales a nivel mundial y su videoclip ya puede visualizarse a través del canal de Youtube de Onofre. Más sobre John Onofre Ganador de la primera temporada del reality show para cantantes profesionales A otro nivel, Jhon Onofre es reconocido por impulsar la música y la cultura llanera mediante sus propuestas innovadoras. Image zoom Majida Issa y John Onofre detrás de cámaras del vídeo Dentro de sus temas más escuchados a ritmo llanero son ‘Debajo del Sombrero’ de Manuel Adan Contero, ‘El Triste’ de José José y ‘Sin Condición’ de Jhon Onofre y Chayann Jiménez. Advertisement

