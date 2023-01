Maite Perroni revela que fue la culpable de la gira de reencuentro de RBD Tras darse a conocer las fechas de Soy Rebelde Tour, Maite Perroni confiesa que fue responsable de que todo esto sucediera y explica por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha causado revuelo el anuncio de la gira de reencuentro RBD tras 15 años de separación. De hecho, cuando se dio a conocer la reunión entre casi todos los integrantes, porque faltó Alfonso Herrera, quien no formará parte del tour, se convirtió en motivo de expectación. Ahora, se da a conocer cómo surgió la idea de llevar a cabo esta serie de conciertos y Maite Perroni reconoce que es la culpable y explica por qué. De acuerdo con la cantante todo surgió durante la fiesta de su boda, en noviembre de 2022, cuando ella pidió que no se tocaran canciones de RBD durante el evento porque estaba interesada en compartir esta ocasión tan importante con sus amigos, no con los artistas. Pese a ello, fueron sus compañeros de la famosa agrupación quienes pidieron que se tocaran esos temas. "De repente se armo el momento", mencionó Perroni al diario mexicano Milenio. "Fue increíble, súper amoroso". Luego de eso, fue cuando todos los integrantes propusieron, a través del chat grupal, el reencuentro que ahora es una realidad. "Y lo armamos en un mes y medio", concluyó. Maite Perroni "Instyle Beauty Night" Party In Madrid Credit: Pablo Cuadra/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el anuncio oficial de la gira Soy Rebelde Tour, el 19 de enero de 2023, está banda conformada por Anahí Puente, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann ya se prepara para su regreso a los escenarios que se llevará a cabo a partir del próximo mes de agosto. RBD Premios MTV 2007 Credit: Mezcalent Por otro lado, Maite Perroni, quien anunció su embarazo el 6 de enero de este año, está en el ojo del huracán tras darse a conocer una imagen donde se le ve su pancita de embarazo. ¿La razón? Los internautas consideran que se ve muy prominente su estómago para tener tan pocos meses de embarazo. "Se casó muyyy embarazada"; "Es primeriza por lo regular la panza se vota después de los 6 meses"; "Que ganas de esconder a las criaturas ni que fuera pecado; pero siempre pensado en el que dirán luego no vayan a decir que se casó por eso. Los bebés se presumen se gritan y se agradecen y más a esa edad"; "Sí panza de unos siete meses, para marzo o abril", y "Seis o siete meses tiene", fueron algunos comentarios de los usuarios. Hasta ahora, Maite Perroni se ha mantenido muy reservada sobre este tema y no ha mencionado cuántos meses de embarazo tiene, aunque Dulce María hizo una revelación al respecto.

