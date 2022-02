Madre de integrante de RBD revela secreto sobre gira El misterio sobre los conciertos que marcarían el regreso a los escenarios con público por parte de RBD parece estar a la vuelta de la esquina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 26 de diciembre de 2020, cuatro de los seis integrantes de RBD, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, se reunieron para ofrecer un concierto streaming. A partir de entonces estos participantes y Dulce María, quien estuvo ausente porque estaba embarazada, han mostrado su interés de realizar más conciertos. Por ello, las especulaciones al respecto no se han hecho esperar. Ahora, la madre de uno de los miembros de esta famosa agrupación dio un anuncio que ha desatado la emoción entre los fanáticos. Se trata de Alexandra Von Uckerman, madre de Christopher, quien utilizó una red social para difundir dicha información. "¡A todos los fans de RBD! Tengo un sexto sentido y no creo que estoy equivocada, ¡todo va a salir muy bien! Nos vemos pronto", mencionó en su cuenta de Twitter. Si bien, hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado. Eso no impidió que los usuarios se pronunciaran ante esta noticia. "Mandando energías positivas para el universo y con fe pronto los vamos a ver juntos cantando y bailando", mencionó un seguidor. Christian Chávez Christian Chávez, Anahí, Christopher Uckermann y Maite Perroni en el concierto de RBD | Credit: Instagram Christian Chávaez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡¡Esto está hermoso!!!"; "Dios que ya sea marzo. Todo saldrá excelente. En Colombia ya estamos más que listos para lo que se venga"; "Aquí estamosss, nuestra paciencia es infinita. Hemos esperado 14 años, esto es pan comido"; "Ya deje de emocionarnos más señora porfaaa"; "Con esto me dice mucho. Espero vernos pronto a cantar y bailar todas las canciones", y "Espero sea verdad, Ale porque es lo que más deseamos", fueron algunos comentarios. Otros internautas también externaron su deseo de que Poncho Herrera, quien declinó la invitación para la presentación streaming, esté presente en los conciertos. "Falta Poncho ojalá este en la gira"; "Poncho guapísimo, también me gustaría que esté en el tour", y "Ojalá estén los seis, yo digo", mencionaron. Quizá en breve haya información oficial. Hasta ahora se desconoce si serán sólo algunos conciertos o una gira formal. También habrá que esperar si alguno de los miembros del grupo hace alguna declaración al respecto que termine con la duda.

