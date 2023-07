Lyanno quiere mantener los clásicos en un proyecto que surgió de manera inesperada

Si bien Lyanno está preparando su segundo álbum, nunca esperó que la inspiración le llegaría para realizar un proyecto más personal, se trata de Midnight, un EP donde quiere mantener el ritmo clásico de antaño. "Midnight nació entre la grabación de mi próximo álbum. Realmente, esto fue algo improvisado para los fanáticos del R&B, es español y los que buscan ese estilo más de la calle", explicó a People en Español.

"Por eso decidí ponerle Midnight. Son historias que pasan a la media noche; por ello, tienen la carátula en esos colores como Miami", agregó. "Y decidí irme con la nueva generación que son Young Miko, Hades 66 y Amarion. Young Miko es un poco más mundial, pero Hades y Amarion son chavalitos que la están rompiendo y los van a conocer. Lo mismo hice con los productores que me ayudaron en este EP. Básicamente lo hice porque es una música que no necesariamente va a salir en mi próximo álbum, pero sé que me lo estaban pidiendo mucho".

Lograr las mencionadas colaboraciones fue algo que se dio de manera armónica para el cantante. "Con Young Miko ya habíamos trabajado hace varios meses; su carrera hizo boom y fue bien fácil, ella tiene una vibra increíble; la conocí a través del productor de ella, que también es buen amigo mío. Lo que era su propuesta me gustó mucho y decidí meterme al estudio a crear algo con ella", relató. "Con Amarion ya tenía una amistad de hace tiempo y con Hades tuve la oportunidad de conocerlo hace poco, antes de terminar Midnight. Con todos tengo una relación increíble, una vibra increíble en el estudio y afuera también. Sabía que cada uno, dentro de los temas en los que están la iban a romper y por eso decidí colaborar con ellos".

El representante del género urbano está convencido que esta producción es novedosa y fiel a su propuesta musical. "No creo que vayan a encontrar este tipo de estilo en casi ningún otro artista dentro género porque no suelen hacerlo. Si en algo me he caracterizado mucho es en darle énfasis a ese estilo de R&B en español. Otros lo hicieron en su momento, pero ya no. Por eso Midnight suena muy diferente a todo lo que se pueda escuchar en la calle", mencionó.

"Es una satisfacción seguir haciendo lo que me gusta y lo que empecé haciendo. Básicamente, estas son mis raíces, las que estoy tocando en este proyecto. Me gusta mucho también acercarme a la nueva generación de fanáticos y sé que este estilo a muchos les encanta, y así lo han demostrado cuando sacó proyectos como estos, siempre me apoyan", continuó. "También ese público grande, comercial y mundial, para el que suelo trabajar alrededor del año, también me gusta compartir estas ideas con los fanáticos del R&B full. Creo que esa es la satisfacción más personal, que una meta profesional de ver a dónde va a llegar el proyecto. Con sacar la música y que la gente la disfrute ya estoy contento".

El intérprete de "Tu recuerdo" sabe que una profesión artística cómo esta tiene sus desafíos y ha sabido sortearlos. "El mayor obstáculo ha sido mantenerme y ser consistente con la música, y con los fanáticos. A pesar de momentos complicados, como lo fue el tiempo de la pandemia, de no poder estar tan cerca de los fanáticos y volver a caer en ese tiempo ha sido de las cosas recientes más complicadas", confesó. "Pero antes de eso, estar lejos de mi entorno, mi familia, mis amistades por el tiempo de trabajo y los viajes, ha sido de las cosas más complicadas, pero no me quejo de nada sobre mi carrera".

Ahora, Lyanno continúa con la preparación de su nuevo disco con el que está seguro "voy a superar la producción y la calidad de las canciones de El cambio"; mientras tanto, los temas de Midnight ya estás disponible en todas las plataformas digitales de música y videos.