Lyanno confiesa que nunca pensó en ser cantante y ahora triunfa en el género urbano El cantante Lyanno reveló en exclusiva cuál era su mayor pasión infantil y no se trataba de interpretar los temas que compone. También abrió su corazón e hizo una fuerte confesión ¿de qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien desde pequeño Lyanno sentía una gran atracción por la música y siendo un adolescente comenzó a componer sus primeros temas, no consideraba ser cantante. Sin embargo, el destino le tenía preparado un camino como intérprete y ahora ha logrado posicionarse con uno de los nuevos exponentes del género urbano. "No era que soñaba con ser cantante, pero tenía un gran amor y una gran pasión por la música desde muy niño. No había decidido que quería ser cantante, hasta después que salí de la High School [Preparatoria], pero si sabía que quería estar alrededor de la música. Soy ingeniero también de sonido y si no hubiese sido cantante, hubiese [trabajado] como ingeniero de sonido", reveló Lyanno a People en Español. "Empecé a escribir [canciones] cuando tenía como 16 años, pero a los 21 fue que comencé a grabar canciones y a sacarlas por SoundCloud". Este joven de 25 años, comenzó su carrera como Galdo, pero algo en su interior le decía que debía cambiar su nombre y así lo hizo. "La razón por la cual decido cambiarme el nombre es porque sentía que, de una manera u otra, mi carrera iba a tomar un giro profesional y quizá se fuera a nivel mundial, y dije 'tengo que cambiar el nombre, definitivamente' y gracias a Dios así pasó. Ahora mismo, es cuando mejor me encuentro en lo personal y en mi carrera. Y han sido muchos cambios para bien", mencionó. Edgardo Cuevas Feliciano, nombre real de este compositor de origen puertorriqueño, ha colaborado con Rauw Alejandro, Farruko y Mike Towers, entre otros; también ha abierto los conciertos de J Balvin. Lo cual, le ha "sumado mucho a mi carrera". Ahora, vuelve a unir su talento con su colega Lunay y juntos grabaron a dueto el sencillo de su autoría titulado "Dos opciones". "Lunay era la única persona que sentía que encajaba en el tema como tal", explicó. Lyanno Credit: Lyanno Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "'Dos opciones' lo comencé a crear en plena pandemia; luego de varios meses, me encontré a Lunay en un estudio, le presento el tema y le gustó muchísimo desde que lo escuchó. Grabó rápido", relató. "Este año nos pudimos venir a Miami y grabar ese video, y gracias a Dios a la gente le ha gustado muchísimo". Si bien, recuerda con nostalgia la simpleza de sus inicios como cantante cuando todo lo hacía de manera espontánea e inmediata, también está complacido de que ahora sus temas lleguen a más lugares. "No voy a negar que extraño un poco esos momentos donde grababa en el estudio y ahí mismo lo subía a SoundCloud y lo compartía rápido con mis fanáticos", confesó. Lyanno Credit: Gladys Vega/Getty Images "Con la disquera todo cambia; es más profesional y las canciones tienen mejores lanzamientos, antes salía por esa plataforma y ahora salgo por muchas otras. Todo es más planificado y llego a mis sitios, y tengo más alcance ahora que antes", agregó. "Ahora la cosa es más organizada y todo sale mucho mejor, pero no tiene nada que ver con mi proceso creativo". "Mi mayor reto es el tiempo qué paso lejos de mi familia", Lyanno Lyanno sabe que esta carrera tiene retos que asumir para lograr el éxito y los acepta porque sabe que todavía tiene muchos lugares a donde llevar su música. Ahora, estará preparando su primer álbum titulado El cambio que verá la luz en 2022. Mientras tanto, "Dos opciones" ya está disponible en todas las plataformas musicales y de videos. "Mi mayor reto es el tiempo qué paso lejos de mi familia, de estar con la gente que quiero. Cuando viajo y tengo mucho trabajo no puedo compartir casi con ellos. Creo a sido una de las cosas más difícil a nivel personal", concluyó.

