Lupita D'Alessio recibirá el Premio Leyenda de los Latin AMAs Con más de 50 años de carrera profesional, Lupita D'Alessio recibirá un reconocimiento a su trabajo musical con el Premio Leyenda de los Latin AMAs. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 50 años de carrera profesional, Lupita D'Alessio se ha convertido en una de las cantantes más importantes en Latinoamérica. Ante ello, con el fin de reconocer su trabajo, los Latin American Music Awards (Latin AMAs) le entregarán el Premio Leyenda en la próxima ceremonia donde se entregarán estos prestigiados galardones, que se llevará a cabo el jueves 21 de abril en el Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, Nevada. "Un artista que ha alcanzado el éxito y ha resistido la prueba del tiempo", menciona el comunicado correspondiente a dicho anuncio. "Lupita D'Alessio sostiene más de 50 años de una exitosa trayectoria artística que ha consagrado con gran tenacidad y fuerza, creando un estilo único que la han elevado como una de las mejores intérpretes de México y una superestrella de la música en Hispanoamérica". La intérprete de origen mexicano ha logrado poner su sello personal en cada interpretación, haciendo propios temas como "Mudanzas", "Leona dormida", "Lo siento mi amor", "Que ganas de no verte nunca más" y "Como tú", entre otras. Lupita D'Alessio Credit: Cortesía Latin AMAs SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Su amplio repertorio, potente voz y fuerza interpretativa, con la que puede hacer un éxito de cualquier canción, hacen de Lupita D'Alessio un artista icono internacional de la música, cuya obra va más allá de generaciones y la hace merecedora al Latin AMAs Premio Leyenda", agrega. "Durante las últimas cinco décadas ha mantenido una brillante carrera artística en la que acumula 60 discos en vivo, de estudio y recopilatorios, con participación en 11 telenovelas, y más de 40 millones de álbumes vendidos". Actualmente, Lupita D'Alessio, de 67 años, está promocionando su reciente álbum y DVD de la presentación que realizó en la Arena Ciudad de México y continúa con su gira Aquí estoy yo. Los Latin American Music Awards se transmitirán, en vivo, por Telemundo a las 7 pm/6 c. También podrán verse de manera simultánea a través del servicio streaming Peacock, por el canal de cable, Universo, y por la señal de las Américas por Telemundo Internacional.

