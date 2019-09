Lunay: conoce a la nueva estrella del reggaetón y sus confesiones en Apple Music El puertorriqueño Lunay engalana este mes el programa Up Next de Apple Music. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El puertorriqueño Lunay y su nuevo sencillo “Fin de semana” fueron los protagonistas del programa Up Next de la plataforma musical Apple Music, que continúa apostándole a la nueva generación de artistas. “Muchas gracias por todo el apoyo y amor. Desde el primer día me he sentido como parte de la familia y he sentido el amor de todos ustedes. Créanme vamos por más. Mucha música viene en camino a Apple Music, así que prepárense”, comentó el cantante en un comunicado. El programa musical mensual pretende realzar el talento emergente presentándolo en sus plataformas y utilizando todos sus recursos para ayudarlo en su carrera. “Desde el momento que escuché el demo de Lunay, supe que era un artista que Apple Music debía apoyar”, dijo el programador de Apple Music Latin, Jerry Pullés. “Las melodías eran memorable pero frescas y aunque apenas iniciaba su carrera, las presentaba con la confianza de un artista de primer nivel”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lunay salió del anonimato con su tema “Soltera”, que tras su lanzamiento el pasado febrero le abrió las puertas para convertirse en la nueva estrella de la música urbana. Pero su trabajo empezó mucho antes luego de haber ganado un concurso de Freestyle cuando cursaba el primer grado de preparatoria, donde pudo conocer a su ídolo Daddy Yankee. “Lo miré a los ojos y le dije: ‘No voy a parar de trabajar hasta que pueda grabar contigo o trabajar con tu gente”, le dijo en aquel entonces a Yankee. Su sueño se hizo realidad y ahora se codea con los grandes. Escúchalo aquí: “Up Next” Advertisement EDIT POST

