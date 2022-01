Luisa Sonza superó los ataques en su contra haciendo música Para Luisa Sonza el 2020 fue un año complicado y estuvo en ojo del huracán por su vida privada. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la cantante brasileña continuara su camino al éxito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 23 años, Luisa Sonza se está convirtiendo en una de las grandes exponentes de la música brasileña. Sin embargo, el éxito ha venido acompañado de una serie de rumores y la intromisión a su vida personal, particularmente, tras su divorcio de Whindersson Nunes, en abril de 2020. Pese a todo, la cantante pudo sobreponerse a los ataques, "el juicio de las personas" y "el machismo" que se vive "aquí en Brasil" para seguir adelante con su carrera y contar sus experiencias al respecto en el disco Doce 22. "El 2020 fue un año muy difícil para mí porque las personas comenzaron a hablar de mi vida personal y mis relaciones [sentimentales]. Eso no fue fácil", confesó. "[Logré superarlo] haciendo música. Doce 22 es todo sobre eso. Todo sobre mis 22 años". Luisa Gerloff Sonza, nombre completo de la también actriz ahora está promocionando el tema titulado "Anaconda", con el que buscó experimentar con nuevos ritmos y en el manejo de voces teniendo que ha sido del agrado de propios y extraños. "Me gusta mucho. Es una canción muy divertida, atractiva y sensual. Es algo que me gusta hacer en mi carrera", mencionó. Luisa Sonza Credit: Felipe Grafias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "'Anaconda' es una canción que forma parte de mi último disco Doce 22. Es muy especial para mí. Hice la producción musical también. Es un ritmo un poquito diferente, no es normal. [Consideraba] que iba a ser un poco más difícil que tuviera éxito, por eso es muy especial [para mí] que está canción haya tenido éxito", mencionó. "Fue un poquito experimental. Hice muchas cosas con mis voz, cambié cuatro veces el bpm. Es una música un poquito diferente". En este sencillo cuenta con la colaboración de Mariah Angeliq; lo cual, es otro triunfo para la intérprete de "Pior que Possa Imaginar" porque buscó está mancuerna tras ver a la primera en el video de "El makinón". Así, "hablé con el presidente de la disquera y le dije que quería hacer con ella la canción de 'Anaconda'". Poco después se había concretado el dúo. "Mariah Angeliq es una cantante de la que soy muy fan", reveló. Luisa Sonza Credit: Felipe Grafias "La escuchó, le gustó, quiso colaborar en la canción y grabó su parte", relató. "Creo que su parte es la mejor de la canción y es muy especial tenerla a ella en el tema, y el video". "Es el inicio de algo muy grande que quiero realizar", Luisa Sonza Luisa Sonza quiere conquistar al mundo con su música y no duda en "en hacer canciones en inglés, español y portugués"; aunque al crecer en Tupanderi, frontera con Argentina, se familiarizó con el segundo idioma "que me gusta mucho". Por ello, está probando suerte con esta lengua en "Anaconda" que ya está disponible en todas las plataformas de música y video. "Es la primera canción que hice en portugués y español. Es muy especial para mí. Es el inicio de algo muy grande que quiero realizar", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luisa Sonza superó los ataques en su contra haciendo música

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.