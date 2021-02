Close

“No tengas miedo hijo de mi alma”: El bachatero Luis Vargas a su hijo hospitalizado Desde la cama de un hospital, el joven le dijo a su papá que tenía mucho miedo. Mira las inspiradoras palabras del cantante dominicano. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El bachatero dominicano Luis Vargas pidió una cadena de oración por la salud de su hijo Luisito, quien fue sometido a una cirugía de emergencia el pasado fin de semana en un hospital en Connecticut, Estados Unidos. El intérprete de éxitos como "Esa mujer" y "Loco de amor" compartió un mensaje con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram en el que explicó que su hijo se encuentra en un delicado estado de salud tras ser intervenido "inesperadamente" –sin precisar la razón o o qué enfermedad padece– y que se iba a hacer la prueba de la COVID-19 para poder viajar y estar junto a él. El cantante compartió un video de su hijo acostado en la cama de un hospital diciéndole que tenía miedo y que esperaba que todo saliera bien. Su papá le contestó con un conmovedor mensaje. "No tengas miedo hijo mío de mi alma, Dios tiene el control. El miedo es normal en momentos como estos y es de hombre llorar, sufrir, tener temor, pedir perdón, equivocarse, caerse, levantarse. Pido una oración de todos mis amigos", escribió. "Las cosas no están bien en este momento, no me dejen pedir solo a Dios por salud de mi hijo pido cadena de amor y oración para mi hijo Luisito, estamos contigo hijo ¡ánimo saltamonte!", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Numerosos seguidores y varios colegas del género de la bachata como Elvis Martínez y El Chaval de la Bachata se unieron a la cadena de oración a través de las redes sociales. "Todo estará bien con tu hijo amigo, con Dios por delante", comentó Martínez. mientras El Chaval agregó: "Que Dios le dé pronta recuperación".

