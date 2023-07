Luis Salido, el administrador de empresas que busca triunfar en la música Conoce la historia de este joven cantante que supo desde muy pequeño cuál era su gran pasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Salido Credit: Luis Salido Instagram Si bien siendo solo un niño, había mostrado ser poseedor de un don innato para la música y a los doce años formó un grupo con su padre, Luis Salido dudaba si se dedicaría a esta arte. Y pese a estar convencido que era su pasión, decidió tener un plan B y comenzó a estudiar la carrera de administración y dirección de empresas en su natal España. Al final, prevaleció su verdadera inclinación y decidió "que quería darlo todo y apostar por esto", iniciando así sus primeros pasos para abrirse camino. "Siempre he estado en la música, pero fue hace como tres o cuatro años que dije que quería dedicarme a esto. Aparte de la música, estudió administración y dirección de empresas, pero mi pasión siempre ha sido esta", confesó Salido a People en Español. "Subía covers, contenido de otra gente a mi perfil. Pero creo que el paso más importante es componer tu propia música, porque te dan esas ganas que la gente te escuche y no quedártela para ti. Es un camino marcado por la propia naturaleza, entonces, vas buscando ese camino y esa apertura". El cantante de 22 años, dejó claro que pretende utilizar sus estudios universitarios en beneficio de su carrera en el medio artístico. "Aunque administración parezca que pueda estar muy alejado de la música, al final la administración y dirección de empresas puede ser enfocada a la música", advirtió. "Me gustaría poder dedicarme a la producción de eventos. Entonces, tengo una carrera que tiene bastantes salidas por eso fue también el hecho de entrar ahí". Aunque la decisión estaba tomada y había empezado a trabajar en ella, el famoso tuvo que que atravesar por experiencias difíciles para lograr su sueño, al tiempo de ir aprendiendo en lo que era mejor en su desarrollo. "Me puse a tocar en la calle para darme a conocer y para financiar el proyecto", confesó. "Todo lo que he vivido lo viviría mil veces más y no hay ninguna cosa que se me haya hecho especialmente dura", Luis Salido "Todo lo que he vivido lo viviría mil veces más y no hay ninguna cosa que se me haya hecho especialmente dura. Evidentemente, hay que trabajar; hay que buscar lo que quieres, pero si al final te gusta y lo haces con pasión es maravilloso", continuó. "El mayor acierto es componer tus propias canciones y que la gente la haga suya. Porque hay gente que canta las canciones de otro u otra persona les compone sus canciones, entonces, al final no está contando su verdad. Creo que mi mayor acierto es contar mi verdad y es a lo que la gente le gusta". Ahora el compositor presenta "Madrid" como su sencillo debut."Al final es una canción que desamor que podría ocurrir en cualquier ciudad, pero al final me pareció una bonita manera de agradecer a este ciudad que me está dando tanto musicalmente. Espero que la gente la haga suya", dijo. "Cuando uno cuenta su verdad, por muy parecido musicalmente, porque al final las canciones, independientes unas de otras, son parecidas. Hay muchas canciones que son como muy genéricas, lo que la hace distinta a esta es que el oyente va a poder identificarse muy rápidamente con esta canción, agregó. "Se ha hecho con mucho cariño, es un proyecto que lleva mucho tiempo en el horno y salió en el momento que debía salir". Luis Salido Credit: Cortesía: Luis Salido SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luis Salido se abre paso con "Madrid", que ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video. "En este tipo de mundo; al igual que en todos los mundos, pero en este más complicado, tienes que ganarte el puesto", comentó. "Casi nadie ha conseguido nada en el sofá de su casa, así que hay que trabajar en lo que les guste", Luis Salido "Quiero ser profeta de la música. Si hay alguien que me esté escuchando que realmente tenga un sueño, sea musical o no, que luche por él; que lo persiga y si se tiene que equivocar mil veces, que lo haga y a lo mejor a la mil una consigue lo que quiere. Casi nadie ha conseguido nada en el sofá de su casa, así que hay que trabajar en lo que les guste y vamos para adelante", enfatizó. "Lo tenía decidido, pero no había tenido la determinación como para buscarlo. Muchas veces, podernos querer algo, pero si proactivamente no estamos buscándolo es como si no lo tuviéramos decidido".

