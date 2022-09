Luis Miguel regresa a los escenarios Tras una larga ausencia y la transmisión de su serie biográfica, Luis Miguel ya se prepara para una gran gira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer una imagen donde se hace un recuento de los conciertos que Luis Miguel ha tenido ha lo largo de su carrera en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde logró batir un récord. Esta fotografía, donde se logra ver a El Sol en blanco y negro, que fue publicada en la cuenta oficial del cantante, ha ocasionado alertas entre sus fanáticos, quienes esperan su regreso a los escenarios. Ahora, se confirma que el intérprete de "Como es posible que a mi lado" ya está preparando una importante gira para el próximo año. "Hablé con él hace dos semanas, está en España, está preparándose para una gira de 200 conciertos", mencionó Carlos Bremen, amigo de Luis Miguel a los medios de comunicación . "Viene con todo, será para el 2023". Si bien el empresario no quiso dar mayores, fue quien apoyó y asesoró al famoso durante el proceso de la bioserie, por lo tanto, está al tanto de sus pasos profesionales. Pese a que todavía no hay una confirmación oficial, el público ha reaccionado ante la posibilidad de verlo en concierto. Luis Miguel Luis Miguel | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Venga Mickyyy; regresa porfa que quiero ir a un concierto tuyo"; "Ya nos urge el concierto 227, Micky"; "Abre fechas para ir a verte"; "Ya es hora de volver"; "Necesito un concierto por favor"; "Te amamos Micky, por favor ya regresa a los escenarios", y "¿Para cuándo un concierto?", fueron algunos comentarios de los cibernautas. Hubo quienes pidieron que intérprete de "Un hombre busca a una mujer" lancé un nuevo disco. "Necesitamos albuuuuummmm"; "Disco nuevo por favor"; "¡Dale nene! ¡Actívame el lanzamiento del disco y los shows en vivo!"; "Ya saca disco", y "Por favor Micky saca disco", agregaron. Como es costumbre en Luis Miguel, suele ser muy hermético a nivel profesional, tal como ocurre con su vida personal; así que habrá que esperar que se confirme la gira.

