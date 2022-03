Esta es la razón por la que a los hijos de Luis Fonsi "no les encantó el video" que acaba de lanzar El cantante está eufórico con la salida de su nuevo trabajo musical, Ley de gravedad, todo un éxito tras su estreno. El puertorriqueño encandiló a todos con su clip "Dolce", bueno, a todos menos a sus retoños. ¿Por qué no les gustó tanto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo de Luis Fonsi es de otro planeta. Da igual el reto que tenga enfrente, siempre lo supera y con creces. Baladas, música urbana, pop... el cantante ha tocado todos los palos y siempre deja huella con sus canciones. Ha vuelto a hacerlo y de qué manera. Acaba de lanzar su nuevo trabajo musical Ley de gravedad, un disco lleno de joyas en el que comparte duetos con artistas de la talla de Farruko, Nicky Jam, Raow Alejandro y Sebastián Yatra, entre otros. Nada más salir a la luz ya ha superado el billón de streams, y esto solo acaba de empezar. Dentro de este disco de colección se incluye una canción sumamente especial para el artista. Se llama "Dolce" y viene con un significado distinto. La respuesta de por qué ocupa un lugar privilegiado en su corazón está en el propio clip, el cual suma casi 300 mil visualizaciones en menos de un día. El video parece haber encandilado a todos menos a los pequeños de su casa, sus hijos Micaela y Rocco. Premio Lo NUestro 2022 hombres en la alfombra Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision "No les encantó el video", reconoció el artista a Rodner Figueroa durante una entrevista con el programa Al rojo vivo. Teniendo en cuenta que su mami, Águeda López es la protagonista principal del mismo, se esperaría que estuvieran encantados. Y en ese sentido lo están, lo que no les gustó ver demasiado fue una de las escenas que tienen lugar y que les hizo cerrar los ojos al verla. "Porque estoy besando a mamá", contó entre risas el intérprete de "Perfecta". "Cuando viene ese primer beso (dijo) ¡iugh!", contó entre risas al describir la cara de Micaela en el momento en que vio a papi y mami besándose. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN A quienes sí les ha gustado mucho ha sido a su público fiel el cual ha quedado encantado con el resultado final. También su protagonista, la modelo española, quien da absolutamente la talla y luce más espectacular que nunca. Su profesión de maniquí ha sido un plus para formar parte de este proyecto y hacerlo de manera impecable. La química entre ambos es inevitable y los besos son más que de verdad. Es la primera vez que trabajan juntos en un clip y la experiencia ha sido maravillosa. ¡Las imágenes así lo transmiten, felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esta es la razón por la que a los hijos de Luis Fonsi "no les encantó el video" que acaba de lanzar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.