Luis Fonsi confiesa cuál es su próximo sueño El cantante Luis Fonsi revela en exclusiva qué es lo que le falta hacer en su carrera y su vida, ¿más hijos a la vista? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Fonsi Credit: Mike Coppola/Getty Images Luis Fonsi está de fiesta. "Profesionalmente [estoy] celebrando 23 años de carrera. Han pasado demasiado rápido", confiesa el cantante. "Pero cada disco, cada canción, cada presentación es como un nuevo comienzo". Por ello, el puertorriqueño tiene preparada una gran presentación para la entrega de premios Latin American Music Awards 2022. "Estos premios son especiales, voy a cantar [un tema que] se llama "Dolce"", adelanta el intérprete quien estará vestido de Dolce & Gabbana. "He estado haciendo campañas con ellos y me han apoyado muchísimo y definitivamente vamos a celebrar a Dolce más que nunca". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que si se trata de celebrar a amigos, Fonsi es todo un experto, por ello fue al festival de música de Coachella. "Primera vez en Coachella, fui de cumpleaños y fui con algunos amigos, simplemente como espectador a gozar la música a ver artistas que nunca había visto en vivo, principalmente quería ver a Karol G que es mi amiga. Verla crecer y triunfar me enorgullece mucho", cuenta el boricua que no piensa detenerse y seguirá viajando alrededor del mundo. "Mi gira empieza en mayo en mi tierra, en Puerto Rico, eso es lo más que tengo presente, armar la mejor gira posible. Ya después de eso veremos qué hacemos". ¿Algún reto en el tintero? "Me faltan hacer muchas cosas porque yo soy curioso y me gusta aprender cosas nuevas", enfatiza el padre de dos hijos. "Me encantaría regresar al teatro musical que es algo que hice hace unos siete años atrás, pero eso ya sería más adelante".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Luis Fonsi confiesa cuál es su próximo sueño

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.