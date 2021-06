Luis Fonsi, Becky G, Mike Bahía y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir luis fonsi myke towers cancion besame Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Bésame", Luis Fonsi ft. Myke Towers Luis Fonsi ha decidido sorprender a sus fans con el gran estreno mundial de su nuevo tema y video titulado "Bésame" junto a Myke Towers. El pegajoso tema fusiona a la perfección los géneros de la bachata y el pop reggaetón, acompañado de las inconfundibles voces de Fonsi y Towers, dos de los artistas puertorriqueños que han llevado la música Latina alrededor del mundo por todo lo alto. "Fulanito", Becky G ft, El Alfa Becky G se une al reconocido rapero dominicano El Alfa para lanzar su nuevo sencillo y video "Fulanito" al contagioso ritmo del merengue urbano; marcando así con este tema la primera colaboración entre ambos artistas que con su gran talento y dembow pondrán a bailar y cantar al mundo entero. Después de todo... Vives, Carlos Vives carlos vives despues de todo vives tour Credit: Cortesía Carlos Vives anuncia su esperado regreso a los escenarios en Estados Unidos y Canadá, en un tour denominado Después de todo… Vives. "Es un momento histórico después de todo lo que hemos pasado. Poder regresar a tantos lugares queridos a volvernos a encontrar con amigos inolvidables, regresar a Norte América a ese público tan especial me produce mucha emoción porque después de todo Vives", expresó el cantante. Los boletos saldrán a la venta hoy viernes, 4 de Junio a través de ticketmaster.com y AXS.com. "La rutina", Mike Bahía Con su sonido más característico y acompañado de un profundo mensaje de amor, Mike Bahía presenta una historia cotidiana que podría representar la de él mismo o cualquier persona. "La rutina" es una canción que nos invita a reflexionar y a aprovechar cada momento al lado de quien se ama y no se quiere perder, mucho menos por caer en la monotonía. "Pa' que vuelva", Ecko Ecko lanza su segundo EP titulado Géminis. Este trabajo discográfico con letras candentes pondrá a todos a moverse hasta caer del cansancio. Son ocho temas en el estilo característico rapero y contemporáneo de música urbana de Ecko que acompañarán a los oyentes en este 2021. El lanzamiento del EP va acompañado por el estreno del video de "Pa que vuelva". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De buena", Blessd ft. Sael Blessd presenta "De buena" junto a Sael. El video del tema establece un concepto retro norte americano en donde se muestran diferentes elementos representativos de este estilo como placas de carros modificadas, motocicletas, postes y afiches publicitarios vintage y herramientas de taller, complementado con el urban styling de las modelos y los artistas que en el video participan, interactuando en locaciones con mesas de póker y billar. "Ella me enamoró", La Santa Cecilia La Santa Cecilia regresa con una cumbia titulada "Ella me enamoró". El sencillo transmite la magia que ocurre en el momento en que vemos a esa persona especial y todo y todos los demás simplemente se desvanecen. "Si nos pasamos de tragos", Lenny de la Rosa ft. Tito El Bambino Lenny de la Rosa se une a Tito El Bambino para juntos revolucionar las plataformas de música digitales con "Si nos pasamos de tragos", tema que llega con una propuesta innovadora fusionando sonidos tropicales con el pop urbano. "Estoy agradecido por la oportunidad de hacer lo que me apasiona y que el público viva junto a mí este gran sueño. Desde Cuba lo soñé y hoy es una realidad", mencionó De La Rosa, quien comenzó en la industria musical como corista de la icónica Gloria Trevi.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Luis Fonsi, Becky G, Mike Bahía y más estrenos musicales de la semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.