Luis Figueroa el niño que pensaba ser peluquero ahora triunfa como cantante Siendo solo un niño, Luis Figueroa creía que su destino era seguir el oficio de su familia. Sin embargo, el destino le tenía preparada otra cosa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien, Luis Figueroa cantaba desde pequeño; incluso, amenizaba eventos y fiestas familiares, pensaba que se dedicaría al oficio familiar y sería peluquero; algo que también le atraía. Pero el destino le tenía preparado otro camino. "Siempre tuve pasión por el recorte, por ser barbero. También quise ser abogado de entretenimiento porque pensaba que si en algún momento la carrera me llevaba a otro lado quería ser parte de la industria y la música la consideraba como un plan secundario", reveló a People en Español. Sin embargo, su verdadera pasión era cantar y a los 16 años participó en el famoso reality musical American Idol, donde logró superar diversas eliminatorias, al final no pasó más y se inscribió en la Berklee College of Music. Mientras estudiaba, se dio una nueva oportunidad al subir videos con covers de diversas canciones en inglés, al tiempo que fue contratado por Romeo Santos para ser su corista. Gracias a uno de sus audiovisuales es invitado a mudarse a Los Ángeles, donde se dedica a la producción y composición. "Me mudé para componer canciones, a afinar ese lado artístico", explicó. Su versión del tema "Flor pálida" llama la atención de Marc Anthony, quien lo firma en su compañía de representación Magnus y lo contrata como su telonero. Ahora, lanza un álbum titulado Canciones del alma donde rinde tributo a todos aquellos cantantes y agrupaciones que lo inspiraron como Jerry Rivera, Anthony Colón, Luis Miguel, Jon Secada, Son by Four, el Trío los Panchos y el propio Marc Anthony, entre otros. Luis Figueroa Credit: Alessandro Martino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quería tener la oportunidad de mostrar lo que la gente no conoce de mí en la industria latina que es mi canto, mi voz. Un lado mío pasional y de donde vengo, mi inicios; la música que me gustaba escuchar y que crecí escuchando. Las canciones que en verdad moldearon el artista que soy ahora con el estilo de música, las letras y los compositores que me encantan", mencionó. "Se titula Canciones del alma porque son temas que desde muy niño, en alguna parte de mi vida, las tuve que cantar". "El urbano y pop, a veces no se prestan para ese tipo de demostración [vocal]", Luis Figueroa Pese a tener temas inéditos, Figueroa prefirió elegir títulos de diversas épocas que pudieran mostrar su calidad vocal como "Historia de un amor", "A puro dolor", "Ángel" y "Si te vas", por mencionar solo algunos de los once tracks que conforman el álbum y donde se logra apreciar un sello personal y fresco por parte del también compositor. "Las canciones que están saliendo hoy en día, como el urbano y pop, a veces no se prestan para ese tipo de demostración", advirtió. "Para mí era como rendir un homenaje a todos esos cantantes que me dieron la mano y abrieron el camino para mí", agregó. "Es un disco que te transporta a diferentes momentos, diferentes épocas de la vida. La música es una de esas cosas que es como una estampa en el cielo". El talento de Luis Figueroa, quien es considerado una promesa musical, podrá apreciarse a partir de este viernes 28 de mayo, cuando Canciones del alma esté disponible en todas las plataformas digitales y se estrene el video de "Si tú me dices ven". Además, en un par de meses, se presentará el documental que muestra cómo se llevó a cabo este disco; mientras tanto ya está disponible el video del tema "Hasta que sale el sol de hoy", que se convirtió en su primer sencillo en colocarse en el top 10 de los Billboard. "En este momento me siento un artista más completo", concluyó.

