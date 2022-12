Este es el cantante que llenó de felicidad a Lucerito Mijares “Soy la persona más afortunada”, expresó la artista de 17 años en un conmovedor mensaje. "Te adoro". ¡Mira de quién se trata! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gira musical del cantante español Melendi por México fue todo un éxito y uno de sus momentos cumbres fue la participación de Lucerito Mijares, quien le dedicó unas palabras llenas de significado y agradecimiento en sus redes sociales. Vestido totalmente de negro, el intérprete de 43 años sorprendió a miles de asistentes en el Auditorio Nacional de la capital azteca al subir al escenario acompañado de la hija de Lucero y Manuel Mijares para cantar tomados de la mano la canción "Destino o casualidad". "Esta chica me defendió a capa y espada cuando estábamos haciendo La voz, siempre me decía que yo merecía ganar aunque era mentira", comentó antes de presentarla. Unas horas más tarde, Lucerito compartió palabras de admiración y agradecimiento dedicadas al compositor: "¡Ayer fue y será para siempre el mejor día de mi vida! Mi @_melendioficial_ como te diste cuenta no tengo palabras para expresar lo que ha sido esta noche para mí. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por hacerme tan feliz, cada vez que te veo y escucho tus canciones y sobre todo por haberme invitado a tu escenario esta noche", escribió la joven de 17 años en su Instagram. Añadió: "Soy la persona más afortunada y más feliz y sigo sin poder creer que compartí este recuerdo imborrable y que se queda para toda mi vida, con mi ídolo! Eres de otro planeta! ¡Gracias por todo! Te adoro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la noche del concierto, Melendi también agradeció a los padres de la artista por el apoyo que le brindaron durante los últimos meses. "Quiero presentarles a una familia que me abrió las puertas de su casa, una familia con un corazón enorme y que me brindó una hospitalidad muy grande mientras yo estuve aquí durante muchos meses", expresó.

