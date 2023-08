Los Temerarios se separan de manera definitiva Tras 46 años de estar unidos, Los Temerarios, liderado por los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel Alba, anuncia que dicen adiós como agrupación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 46 años de haberse formado, Los Temerarios toman la decisión de separarse de manera definitiva. Fueron los líderes de este grupo de regional mexicano, Adolfo Ángel Alba y Gustavo Ángel Alba, los encargados de dar a conocer la noticia. "Con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años, les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas", mencionaron los hermanos Ángel Alba en un comunicado. "Por tal motivo, la gira pautada para los meses de septiembre de 2023 a noviembre 2024 será la última que ofreceremos juntos y la haremos con el mismo amor y respeto con el que siempre lo hemos hecho". Las famosos aprovecharon para agradecer el apoyo que han recibido a lo largo de más de cuatro décadas. "Con la intención de agradecer a nuestro público todo su cariño del que seremos eternos portadores, las fechas ya programadas para septiembre y noviembre 2023 serán conservadas y luego ofreceremos conciertos en México, Estados Unidos y algunos países de Centro y Sudamérica durante el 2024", continuaron. Los Temerarios Credit: Rodrigo Varela/WireImage/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos eternamente agradecidos al público que tan generosamente ha acogido nuestra música en sus corazones y quienes han sido el motor e inspiración de nuestra carrera. A los medios de comunicación, que nos han apoyado con respeto e integridad durante todos estos años. A los promotores y colaboradores quienes son parte de este proyecto, cuya misión es expandir nuestra música hecha en honor a el amor, la magia y el misterio que nos une y le da sentido a la vida", mencionaron. "Todo lo que expresaremos a partir de este momento será a través de nuestra música en los escenarios de nuestros próximos conciertos donde estaremos ofreciendo lo mejor de nosotros. Con profunda gratitud". De momento, se desconoce si Adolfo Ángel Alba y Gustavo Ángel Alba, más adelante, darán alguna declaración de viva voz, aunque en su comunicado dejaron claro que no lo tienen planeado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Los Temerarios se separan de manera definitiva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.