¿Los Parras una copia de CNCO?

Luego de ser señalados como “copiones”, el quinteto de música regional mexicana Los Parras, se defiende y no descarta la posibilidad de poder grabar un dueto con la banda pop CNCO.

Todo empezó cuando la disquera de los mexicanos Sony Music Latin publicó una fotografía de la agrupación para anunciar su nuevo sencillo ‘Jugando a la baraja’. La imagen fue tomada por el mánager de CNCO, quien la publicó en sus redes sociales con la pregunta “¿Nos están copiando?”, refiriéndose a la vestimenta de Los Parras. La reacción de las fanáticas de CNCO no se hizo esperar y empezaron a atacar a los chicos con mensajes ofensivos y altisonantes.

Por su parte, las seguidoras de Los Parras defendieron a sus ídolos a capa y espada, asegurando que éstos fueron los primeros en portar los trajes. Pero ¿qué opinan Los Parras?

“Nosotros la verdad no sabíamos que ellos usaban ese tipo de trajes así”, aseguró Christian Parra, acordeonista del grupo, a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Nosotros usamos los trajes desde marzo y ellos apenas lo habían subido [la foto] apenas dos semanas [atrás]”.

Los Parras aseguran que esta no era la atención que deseaban para promover su nuevo sencillo, y aunque no conocían la música de CNCO, no descartarían en algún futuro cantar a dueto.

“Nosotros somos regional mexicano, ellos traen canciones pop, reggaeton y yo creo que sería una fusión muy buena. Nosotros encantados de hacer algo diferente con nuestras canciones”, dijo.

¿Qué dicen las fanáticas?