Los Ángeles Azules van a la conquista de Estados Unidos Los Ángeles Azules siguen cosechando éxitos; ahora, tienen el reto de llenar todas las arenas donde ser presenten en Estados Unidos; las primeras plazas de esta nación han sido Sold Out. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con 40 años de trayectoria profesional y a solo unos días de haber ganado un premio Spotify como el grupo de cumbia más escuchado, Los Ángeles Azules continúan trabajando en su actual reto que es la conquista de Estados Unidos con su reciente espectáculo titulado Todos Somos Cumbia 2020 Tour por diversas ciudades de este país, donde tendrán algunos invitados. RELACIONADO: Los Ángeles Azules presentan en YouTube su homenaje a Cerati Image zoom “Estamos haciendo una gira en Estados Unidos de arenas, 20 o 25, no recuerdo bien. Con la colaboración de duetos”, explicó el doctor Elías, líder la agrupación, a People en Español. ““En alguna de las fechas va a estar Belinda con ‘Amor a primera vista’ y Horacio Palencia, coautor de dicho tema. También estará Abel Pinto, autor de la canción ‘Y la hice llorar’ y Américo, un importante cantante chileno”. Para esta gira, la agrupación mexicana ha compuesto un tema que lleva por nombre “El Ángel que nos une”, el cual habla de como la cumbia, particularmente sus canciones, logran que la gente se reúna para festejar algún momento especial. “Esta canción habla, justamente, de que la cumbia de Los Ángeles Azules, une a la gente al cantar, al bailar y celebran en grande con la agrupación”, explicó. “La cumbia es una tradición, no nada más en México, sino en muchos países”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando los miembros de Los Ángeles Azules, quienes son hermanos, hacen un recuento de su trayectoria profesional se sorprenden por sus logros y se sienten orgullosos de ser representantes de un género musical que ha roto fronteras. “Empezamos de cero, como un grupo familiar y ha trabajar en la música para ayudarnos en la escuela; nunca pensamos, nunca imaginamos que íbamos a grabar un disco; nunca imaginamos que íbamos a tener varios discos”, reveló. “Los Ángeles Azules hoy por hoy, a través de los 40 años, ya se hizo una genética de cumbia con las personas y eso es muy bonito para nosotros”. Advertisement

Close Share options

Close View image Los Ángeles Azules van a la conquista de Estados Unidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.