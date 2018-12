Lorenzo Méndez: ‘No todos son tus amigos, hay mucha hipocresía’

Luego de su controversial salida de la Original Banda El Limón a finales del mes pasado, Lorenzo Méndez lanza su primer sencillo como solista titulado ‘Imperfectamente perfecta’, de la autoría de Horacio Palencia, y se mostró ilusionado por esta nueva etapa en su carrera.

“Me siento contento, muy feliz, motivado. Ahora es otra etapa de mi vida, estoy muy motivado de mostrar lo que es Lorenzo”, comentó a PEOPLE EN ESPAÑOL.

Méndez, que inició su carrera a los 16 años, asegura que en esta etapa de solista aún tiene mucho que aprender, ya que toda la responsabilidad cae sobre sus hombros.

“Lo que estoy viviendo es sorprendente. Aunque ya sabía lo mucho más que voy a tener que trabajar, porque hay mucho trabajo que hay detrás de esto [como solista]. Cuando eres vocalista te cobijan muchas cosas y ahora es sorprendente el trabajo que tienes que hacer, estar ahí, pero el que tenga tienda que la atienda. Ahora debes estar detrás de todo. [Hay] cositas, detalles, es emocionante, me llena de satisfacción, es mucho más trabajo pero al final vale la pena”, aseguró.

Tras su separación, Méndez confiesa que confirmó una gran lección que jamás se esperó y que ahora lo mantendrá con la guardia de defensa arriba.

“La lección más grande de todo esto es que no todo lo que brilla es oro, ves lo feo y lo malo de esta industria, de todo este trabajo, [confirmas] que no todos son tus amigos, hay hipocresía, hay muchas cosas muy negativas. Tienes que tener esa guardia, pero aprendí muchísimo, me hace más fuerte y lo que no me tumba me hace más fuerte”, comentó.

Con esa fortaleza se prepara para llevar su música a otros países y la versión pop de su sencillo debut la lanzará también en España, Costa Rica y Colombia.

“Mis fans, la gente que ha estado junto a mi, finalmente [podrán] ver un poquito de lo que Lorenzo es y eso es increíble. Me llena de emoción, de motivación, [porque] van a ver a Lorenzo completamente [en] tres géneros [musicales] diferentes en un disco, de lo que soy yo, [un joven] bicultural. Quiero ser yo y finalmente lo puedo ser”, aseguró.

El nuevo disco a lanzarse a principios del próximo año bajo Luz Records, también explora otro de los talentos ocultos del cantante, ya que incluirá temas de su autoría.

“También compongo, pero respeto mucho el arte de componer. Me considero un aspirante a compositor. En este disco van canciones mías y quiero estar componiendo más. Siempre me ha gustado y ahora más que nunca lo voy a poder explorar”, comentó emocionado.

Además, en esta faceta de su vida, el cantante tiene una meta que lo motivan a luchar contra cualquier adversidad.

“Al final del día quiero demostrar que los sueños se pueden lograr preparándote, teniendo paciencia, confiando en los tiempos de dios, que te rodees de buenas personas, gente positiva, un buen equipo y se puede lograr lo que tu te propongas en tu mente, en tu vida”, aseguró. “Tengo sueños que mi música a diferentes rincones del mundo. Mi meta es motivar a la gente que con Dios todo es posible. Que debes de aprender que cada etapa de tu vida es una lección. Quiero motivar a la gente a que se anime a hacer cosas que ellos [siempre han querido] hacer”.