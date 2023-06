Para esta famosa aceptar hacer un dueto no fue tarea fácil; sin embargo, aceptó el desafío y logró salir avante. "Escuché el nombre de Fedro por ahí del 2015-2016, cuando hice "Flash" y me dijeron que quería hacer una colaboración conmigo. Realmente no me gusta hacer colaboraciones con nadie porque desde hace 34 años he llevado mi carrera en solitario, soy muy independiente; soy una persona que sabe lo que quiere, qué busco, qué hago, cómo me visto, qué me pongo, qué me gusta decir y no me gusta que me dirijan. Por eso no hago colaboraciones porque sé que colaborar con alguien es poner una parte de cada quien. 'Yo pongo esto y tú lo otro'. Como sé muy bien lo que quiero hacer no me gusta que me impongan nada, pero tampoco quiero ser impositiva con el otro", confesó.