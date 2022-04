Exclusiva: Llane confiesa que su mayor anhelo es convertirse en padre Llane abre su corazón y revela sus sueños; al tiempo que continúa triunfando. Tiene otras sorpresas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 15 años de trayectoria profesional, Llane se consolida más en el mundo de la música. Incluso, el cantante de origen colombiano fue nominado al Grammy Latino con su primer disco homónimo. Si bien está trabajando para lograr sus metas profesionales, confesó cuál es su sueño más grande. "Ser papá, es mi sueño personal", reveló a Llane a People en Español. "En unos cuatro añitos pensaré en un hijo. Ahí es cuando uno dice 'no me pongo a hacer planes porque Dios se ríe'. Mejor que pase lo que tenga que pasar, pero es un anhelo". Juan David Castaño Montoya, nombre real, ahora está presentando su nuevo sencillo titulado, justamente "Sueño", el cual, realizó en colaboración con Omar Montes. "Me salió una grabación con unas personas que siempre admiré; son productores y compositores de Justin Bieber; hay gente que trabaja con Sebastián Yatra, con Ariana Grande. Son tipos que lleva mucho tiempo trabajando y tratando de mezclar lo latino con el pop", explicó. "Este tema no fue compuesto por mí. Sería de los únicos que no he compuesto. Pero, precisamente, porque era tan especial trabajar con estas gentes que me mostraron el tema y dije 'lo quiero cantar'", agregó. "Me siento muy feliz de haber tenido personas que son [tan destacadas]". Llane Credit: Cortesía: Warner Music Latina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colaboración con Omar Montes es "una diosidencia, mi tío, por alguien en común lo conocía y me habló de él, y después mi manager"; luego, tras la colaboración grabaron el video que también dejó muy satisfecho al colombiano de 32 años. "Y son esas señales que dije 'bueno, vamos a mandarle un tema, este que era de mis favoritos. Tiene un tipo de voz que me gusta mucho y la mezcla de voz estuvo excelente", relató. Llane "Siento que ha sido algo nuevo y poder demostrar a la gente eso, no solamente poder mostrar música, sino mostrar un video donde hay moda, una identidad. Siento que el Llane que está en ese video es lo que siempre he querido hacer. Siempre he admirado a artistas como Bruno Mars, Justin Timberlake, Justin Bieber y siento que este tema son como esas canciones, y me siento orgulloso que la gente pueda tener este resultado", continuó. "Hago música desde el alma, desde el sentimiento". "Espero dejarle algo a la gente", Llane Llane también sueña con tener un hit a nivel mundial; pero mientras sucede, está realizando nuevos temas y dando conciertos en diversos lugares del mundo. Además, debutará en la actuación con la segunda temporada de la serie Como sobrevivir soltero, donde compartirá créditos con Sebastián Zurita. La canción "Sueño" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y video. "Me gusta llegarle a las personas que tienen que ver conmigo. Espero dejarle algo a la gente", mencionó. "Y el que haya conectado conmigo que vaya y escuche mi música, que siento que va haber algo que les va a gustar para desconectarse de su día a día"; concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Llane confiesa que su mayor anhelo es convertirse en padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.