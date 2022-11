Natti Natasha responde molesta a quien la llamó infiel: "Yo no soy como tú… ladrón juzga por su condición" Natti Natasha no se quedó callada y públicamente contestó a un seguidor que la llamó infiel Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El que su pareja Raphy Pina se encuentre preso, no quiere decir que Natti Natasha no respete sus votos como pareja. Y eso lo dejó más que claro durante un live, en donde uno de sus seguidores la llamó infiel. "¿Que con quién c..o ahora que mi marido está [preso]?", dijo Natti molesta ante la pergunta de su seguidor. "Con nadie, porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto". Más claro ni el agua. Después que un jurado del tribunal federal en San Juan, Puerto Rico, encontrara culpable a Pina de dos cargos de posesión ilegal de un arma automática, la cantante dominicana no se ha separado del padre de su hija Vida Isabelle. Natti Natasha Credit: John Parra/Getty Images "Si yo no pegué cuernos [a] él estando afuera [libre], mucho menos lo voy a hacer ahora que él está adentro [en la cárcel]", reiteró la artista y siguió reclamando. "La gente como tú no puede juzgar, el ladrón juzga por su condición". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Acto seguido, y con un tono de burla la intérprete de "Criminal" pidió oraciones por el cibernauta. "Se nota que te han pegado tus cuernitos. Yo te entiendo, eso es malo cuando te pegan cuernos, a mí me han sido infiel anteriormente pero entiendo tu dolor", dijo. "Te acompaño en tus sentimiento si las mujeres se meten contigo y te pegan los cuernos siempre… voy a orar por ti para que te dejen de pegar cuernos".

