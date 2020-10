Close

¡Regresa a su esencia! Litzy retoma su carrera como cantante con 'Vuelta en U' La artista mexicana, que dará su primer concierto vía streaming el 7 de noviembre, cuenta a People en Español todos los detalles de este show musical tan especial. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Litzy vuelve a su esencia. Tras casi dos décadas enfocada en su carrera como actriz, la artista mexicana retoma con paso firme su faceta de cantante, industria en la que logró brillar mucho antes de convertirse en la protagonista de exitosas telenovelas como Amarte así, Frijolito y Una maid en Manhattan. Y lo hace a lo grande con un evento muy especial: 'Vuelta en U', su primer concierto vía streaming que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de noviembre y cuyas entradas ya pueden adquirirse a través de la plataforma Eticket. Me tocó un cambio en la industria musical muy abrupto y al no entender muy bien cómo seguiría funcionando decidí continuar con mi carrera de actriz, pero ahora en estos tiempos pienso combinar las dos. - Litzy ¿Cómo surge la idea de hacer este concierto? Surge de mi sueño de seguir cantando. Yo comencé como cantante y mi plan siempre fue cantar. Me convertí en actriz y después de muchos años decidí retomar la música y volver a mi esencia. Quiero seguir la conexión que siempre he tenido con mi público. Image zoom Litzy ¿Qué nos puedes avanzar de lo que veremos y escucharemos en el show? Verán un show hecho con todo el amor del mundo, escucharán mis canciones de 20 años completamente renovadas con un sonido actual, habrá un par de canciones nuevas, dos invitadas de lujo, covers, diversión y mucha nostalgia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De todas tus canciones, ¿cuál dirías que refleja más la esencia de Litzy? 'No te extraño' sin duda es la esencia de lo que fui en mis comienzos, de ese sueño de tener un lugar en el corazón de la gente y que hasta la fecha la tocan en todos lados. ¿Qué tipo de música encontraríamos en tu lista de reproducción? Tengo de todo un poco. Amo el pop inglés de artistas como Rita Ora, Jessie J, Sam Smith, George Michael, Dua Lipa, Adele, Amy Winehouse, Basia; pero también escucho reguetón, tengo a J Balvin, Daddy Yankee, Residente; pero también a artistas como Miguel Bosé, Shakira, Alejandro Sanz, Rosalía, Ana Torroja… Es interminable mi lista (ríe). Image zoom Litzy Iniciaste tu carrera como cantante, pero terminaste centrándote más en la actuación, ¿consideras que es difícil combinar al mismo nivel ambas cosas? No creo que sea tan difícil. Lo que pasó es que me tocó un cambio en la industria musical muy abrupto y al no entender muy bien cómo seguiría funcionando decidí continuar con mi carrera de actriz, en la cual me ofrecían oportunidades maravillosas; pero ahora en estos tiempos pienso combinar las dos. ¿Tienes planeado sacar un disco próximamente o nuevas canciones? Sí, la idea es que después de 'Vuelta en U' comience a sacar sencillos cada 2 o 3 meses.

¡Regresa a su esencia! Litzy retoma su carrera como cantante con 'Vuelta en U'

