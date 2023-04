¡Conoce a los ganadores de los Latin American Music Awards 2023! Karol G, Bad Bunny y Shakira son algunos de los grandes triunfadores de los premios Latin AMAs de este año. ¡Aquí la lista completa de ganadores! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un año más Las Vegas recibió a los más grandes de la música para celebrar los Latin American Music Awards, que tuvieron lugar en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad. Este año vuelven a repetirse algunos de los nombres de la edición pasada con aún más fuerza si cabe, como es el caso de Bad Bunny y Karol G. La colombiana fue, sin lugar a dudas, la gran triunfadora de la noche con 8 premios en su haber, incluyendo el de artista del año, gira del año y artista streaming del año, entre otros. La intérprete de "Mañana será bonito" no acudió a la premiación, pero sí lo hizo su compañera, otra de las ganadoras de la velada, Becky G, quien obtuvo 4 galardones, dos de ellos compartidos con su colega, Karol G, con quien hizo el tema "MAMIII", que ganó en las categorías de canción del año y colaboración por este himno a la mujer. "Esto es más grande que nosotros. Esto es poder femenino. Gracias a los fans por apoyarnos", expresó la cantante mexicana-estadounidense al subir al escenario y recoger la estatuilla. Natti Natasha cambios de look LAMAs Credit: Cortesía NevarezPR (2)// ROBYN BECK/AFP via Getty Images La velada estuvo llena de momentos emotivos entre los que destacan el popurrí de canciones en honor a uno de los homenajeados de la noche, Pepe Aguilar, el premio Legacy a toda una carrera para Carlos Vives, y los dedicados a David Bisbal y Prince Royce, reconocidos con el premio Pioneer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shakira también estuvo entre las vencedoras, pero no acudió a la gala, como tampoco lo hicieron Bad Bunny, que se llevó tres trofeos, Junior H, Rosalía, Romeo Santos y The Weeknd, que obtuvieron dos cada uno. A continuación la lista completa de ganadores: Artista del Año Karol G Nuevo Artista del Año Bizarrap Álbum del Año Un verano sin ti – Bad Bunny Canción del Año "MAMIII" – Becky G & Karol G Colaboración Crossover del Año "La fama" – Rosalía & The Weeknd Mejor Artista Crossover The Weeknd Artista Streaming del Año Karol G Gira del Año $trip Love Tour – Karol G Mejor Artista – Urbano Karol G Mejor Álbum – Urbano Un verano sin ti – Bad Bunny Mejor Canción – Urbano "Tití me preguntó" – Bad Bunny Mejor Dúo o Grupo – Pop Jesse & Joy Colaboración del Año "MAMIII" – Becky G & Karol G Mejor Canción – Pop "Provenza" – Karol G Mejor Colaboración – Pop/Urbano "MAMIII" – Becky G & Karol G Mejor Artista – Regional Mexicano Junior H Mejor Álbum – Pop Motomami – Rosalía Mejor Dúo o Grupo – Regional Mexicano Grupo Firme Mejor Álbum – Regional Mexicano Mi vida en un cigarro 2 – Junior H Mejor Canción – Regional Mexicano "No se va (En vivo)" – Grupo Frontera Mejor Colaboración – Tropical "Monotonía" – Shakira & Ozuna Mejor Colaboración – Regional Mexicano "Ya acabó" – Marca MP & Becky G Mejor Artista – Tropical Romeo Santos Mejor Álbum – Tropical Fórmula, Vol. 3 – Romeo Santos Mejor Canción – Tropical "La bachata" – Manuel Turizo Mejor Artista – Pop Shakira

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Conoce a los ganadores de los Latin American Music Awards 2023!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.