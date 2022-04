Exclusiva: Lila Downs lucha por llevar la voz de las mujeres en su música y ahora lo hará en Estados Unidos Desde sus inicios en la música, Lila Downs ha buscado ser portavoz de diversas causas que imprime en cada una de sus presentaciones y que son resultado de sus experiencias personales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por las venas de Lila Downs corre sangre mexicana y estadounidense; sin embargo, está orgullosa de sus raíces indígenas que porta con orgullo y han sido parte de su sello como cantante, también lo es su interés por darle voz a las mujeres a través de sus canciones. "No puedo decir que represento a todas las mujeres porque somos diferentes y venimos de diferentes caminos de vida, pero soy mujer", comentó a People en Español. "Creo que las mujeres muchas veces estamos en la parte de atrás; atrás de todo. Eso lo he peleado mucho y lo he cantado. Lo lindo es que he podido cantarlo", advirtió. "Me da mucho gusto que ahora estamos en otra etapa, en la que estamos más dispuestos a escuchar la voz de las mujeres y sus opiniones". Para la también antropóloga lograr el éxito no ha sido un camino sencillo porque ha tenido que lidiar con diversos conflictos a nivel personal; sin embargo, ha logrado tener la fuerza para sobrellevarlos y los ha usado para desarrollar su proceso creativo. "Para componer me inspiro, en parte, de las experiencias de mi propia vida que son un poco difíciles. Perdí a mi padre siendo muy joven. Mi marido tiene una enfermedad permanente, siempre estamos con que lo vamos a perder. Es un reto vivir con la posible muerte, constante", reveló. "Eso hace que tenga un poco de fragilidad y siempre esté muy atenta a personas que también tienen experiencias similares". Lila Downs Credit: Tato Arce SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante está convencida que "no cambiaría nada" en su camino por la música. "Porque siento que aunque fue muy difícil siempre nadar en contra corriente. Creo que todo fue una lección de vida y también de decisiones", mencionó. Sin embargo, sabe que "el mayor desafío" al que profesionalmente se ha tenido que enfrentar "es tener siempre los pies en la tierra y saber qué significa el éxito", debido a que "hay un concepto de que el éxito significa" porque en ocasiones se considera que es "el mundo material o tener muchos talentos; pero creo que es una combinación de varias cosas, de buscar la propia felicidad". La intérprete de "Zapata se queda" sabe que estar en un lugar preponderante en la música latina, que le ha valido premios como el Grammy y el Grammy Latino, también se traduce en responsabilidad, "Creo que hay que ser congruente con nuestra historia, nuestra verdad y tratar de cumplir los sueños. También lleva responsabilidad portar un huipil de las regiones. Conocerla un poco más a fondo. Respetar a las personas que están cuidando estos acervos y este conocimiento", enfatizó. "Quiero seguir cantando y girando hasta que sea viejita", Lilia Downs Lila Downs Credit: Tato Arce La filántropa confiesa "quiero seguir cantando y girando hasta que sea viejita" y ahora está feliz y agradecida de haber regresado a los escenarios tras el cierre de centros de espectáculos a causa de la pandemia. "Volver después del encierro de tanto tiempo, eso ya es una alegría, un triunfo, un privilegio considerando que hemos perdido a gente cercana, familiares; también hay muchas personas que han perdido la vida por esta terrible enfermedad. Es un momento de poder recapacitar, convivir, cantar y bailar porque este es nuestro mole", dijo. Lila Downs arranca, este 19 de abril de 2022 en el Sony Hall de Nueva York, su gira por Estados Unidos que incluye las ciudades de Philadelphia, Boston, Fairfax, Tucson, Los Ángeles, Luckman, San Diego, Santa Bárbara, Berkeley y Santa Rosa. "[En los conciertos] hablamos de familia, de amor, de desesperación, cariño y de las cosas que siempre los latinos tenemos en nuestro corazón que es la pasión", concluyó.

