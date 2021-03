Leonardo El Flaco Jiménez y su acordeón son reconocidos por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos El disco Partners del músico, uno de los pioneros del género tejano, desde hoy forma parte oficial del récord histórico de la música estadounidense. Por María Morales Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha develado su lista anual de los 25 tesoros musicales que deben ser preservados por su importancia histórica y cultural, y en la misma se destaca un disco del acordeonista Leonardo El Flaco Jiménez. A partir de hoy, el disco Partners de uno de los pioneros del género tejano forma parte del récord histórico de la música estadounidense. El Flaco Jiménez es el único músico latino en la lista de este año y se une a colegas hispanos previamente reconocidos por la Biblioteca del Congreso como Carlos Santana, Linda Ronstadt, Selena y Gloria Estefan. "La gente consideraba mi música como música de cantina, no era respetada", dijo El Flaco, de 82 años, en una reciente entrevista compartida por la Biblioteca sobre su contribución musical de las últimas siete décadas. "El acordeón era considerado algo así como un chiste. Respeto a todos que me ayudaron con este disco, y me siento halagado por este reconocimiento". Flaco Jimenez Image zoom Credit: Frans Schellekens/Redferns En Partners, un disco bilingüe publicado en 1992, Jiménez contó con la colaboración, de entre otros, Stephen Stills, Linda Ronstadt, Ry Cooder, Emmylou Harris y Los Lobos. El artista empezó a tocar el acordeón de niño en San Antonio, Texas, donde nació, ya que su padre, Santiago Jiménez, y abuelo, Patricio Jiménez, también eran grandes músicos. La inclusión de su disco en la colección de la Biblioteca es un galardón más en una carrera que lo ha hecho merecedor de múltiples premios Grammy y Tejano Music Awards. Flaco Jimenez Image zoom Credit: Frederick M. Brown/WireImage Otras estrellas que engalanan la lista de la Biblioteca del Congreso este año: Louis Armstrong ("When the Saints Go Marching In" ), Janet Jackson (Rhythm Nation 1814), Kool & The Gang ("Celebration" ), Labelle ("Lady Marmalade), Nas ("Illmatic") y, sí, Kermit The Frog ("The Rainbow Connection"). Flaco Jimenez Image zoom Credit: Gary Miller/FilmMagic "El Registro Nacional de Grabaciones preservará nuestra historia a través de estas dinámicas grabaciones de música y voces que han reflejado nuestra humanidad y le han dado forma a nuestra cultura por los últimos 143 años", dijo Carla Hayden, Bibliotecaria del Congreso en un comunicado. "Recibimos unas 900 nominaciones este año para añadir grabaciones al registro y le damos la bienvenida a la aportación del público".

