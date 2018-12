Lenin Ramírez se siente bendecido

Al cantautor mexicano Lenin Ramírez le están lloviendo las buenas cosas, pero el título de su más reciente disco Bendecido (Del Records), no es solamente por los logros obtenidos en su carrera, sino por una personita que pocos conocen. El cantante confesó que el título del disco se lo dio su primer hijo.

“Decidí nombrarlo así [el disco] por el nacimiento de mi primer hijo. El año pasado nace mi primer hijo. Es una experiencia de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Aparte, por primera vez después de siete años de carrera empieza el público a notarme. Fue un año de bendiciones, de cosas buenas para mi vida. Por eso decido nombrarlo así Bendecido, como agradecimiento a Dios de que fue un año muy grande, muy bonito para mi”, dijo.

Ser papá ha sido uno de los secretos mejor guardados del cantante que ha mantenido su vida personal bastante privada y aunque comparte detalles con sus fanáticos a través de las redes sociales, muy pocos saben que hace dos meses nació su segundo hijo.

El intérprete de 29 años aseguró que con su primer retoño de 1 año siete meses, fue un padre muy involucrado, pero que se siente culpable por no poder hacer lo mismo con su recién nacido.

“Con el primero era más involucrado porque tenía menos trabajo. Con el segundo no tengo chanza casi de nada. Vengo un día dos días a la casa por el trabajo. Pero si me gusta apoyar para que realmente sepa que su papá también se involucró y si algún día preguntan que si yo los ayudaba que digan que si”, comentó. “Si siente uno feo porque que más quisiera uno que estar con los hijos siempre, pero es un sacrificio que uno tiene que hacer por ellos mismos realmente, porque yo trabajo para ellos, para brindarles un futuro bien, para que no sufran lo que uno sufrió. Me tengo que sacrificar aunque me duela estar lejos de ellos, es un sacrificio que estoy dispuesto a tener para ellos más que nada”.

A nivel profesional, ese sacrificio lo tiene satisfecho ya que ha dado frutos al posicionarse entre los primeros lugares de las listas de popularidad. Su nuevo sencillo “Como los vaqueros”, junto a Ulices Chaidez, se encuentra entre los favoritos de las listas de música regional mexicana.

En lo personal, no todo ha transcurrido sin problemas y en diciembre del 2017 descubre que tiene problemas con su salud. A principios de este año tuvo que someterse a una cirugía de manga gástrica o bypass, para ayudarle con el sobrepeso que le estaba causando diabetes.

“Decido someterme a una cirugía, que era lo más rápido para poder bajar de peso y controlar los niveles de azúcar, de presión, de colesterol y de todo el desastre que traía por la mala alimentación, el estrés. He bajado ya como 60 libras y me siento bien tranquilo. Los niveles de azúcar están todos bien”, comentó.

Se sometió a la cirugía por salud, aseguró, pero ¿qué opina de los cantantes varones que se la hacen por vanidad?

“Cada quien tiene derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Yo en lo personal por vanidad no lo hubiera hecho, yo lo hice por salud. Pero ya estando en eso pues hasta te ayuda con el físico, adelgaza uno y se mira hasta mejor, la ropa queda mejor, es una chulada. Pero cada quien tiene derecho de hacer lo que quiera, no me gusta meterme con la gente”, dijo.

Este cambio físico lo ha llevado a renovar su clóset y confesó que tiene cerca de 300 camisas listas para regalar talla XXL.

Como compositor está listo para dar la batalla y espera que alguno de los grandes grabe uno de sus temas. Por el momento, está listo para su gira por México y Estados Unidos al lado de Regulo Caro y Ulices Chaidez.

“Aparte de ser muy buenos amigos, somos buenos para el escenario. Vamos a planear algo muy bonito, algo diferente, algo que nunca han visto. Algo que deje marca”, aseguró.