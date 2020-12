Close

¡Sí que se les notaba! Lele Pons habla en excluisva de cómo fue grabar la canción "Se te nota" Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La regla inquebrantable en la carrera de Lele Pons es evitar ponerse expectativas demasiado altas. por eso, la venezolana de 24 años disfruta a tope del éxito de “se te nota”, canción que interpreta con el puertorriqueño Guaynaa. “estamos felices”, dice la influencer, del resultado de su colaboración. ¿Cómo te trató el 2020? Ha sido bastante difícil, [el coronavirus] es un obstáculo al cual he aprendido a adaptarme. La parte buena es que he tenido muchos momentos de aprendizaje. " [El coronavirus] es un obstáculo al cual he aprendido a adaptarme". - Lele Pons Hiciste la canción con Guaynaa durante la pandemia. Él vino a visitarme un día en el estudio de grabación mientras yo grababa y le mostré [el] proyecto y le encantó, entonces lo invité a que fuera parte y el accedió. Desde que nos conocimos hemos tenido mucha química, nos reímos mucho. Image zoom Credit: MV Talent and PR Agency ¿Quién compuso la letra? Fue compuesta por seis distintos escritores y compositores, pero Guaynaa escribió su parte y cuando entró al estudio de grabación hizo todo en ocho minutos. Es superprofesional y comprometido. "Siempre trato de tener expectativas más bajas para mantenerme balanceada y no tener que ponerme tanta presión". - Lele Pons ¿Esperabas que la canción tuviera más de 70 millones de vistas y hasta los llevara al Tonight Show(NBC) de Jimmy Fallon? La verdad, lo deseábamos. Pero siempre trato de tener expectativas más bajas para mantenerme balanceada y no tener que ponerme tanta presión. Hoy tenemos millones de [vistas] en YouTube, estamos en varios charts mundiales y en TikTok nos han hecho más de 700,000 clips. Estamos felices y muy agradecidos.

