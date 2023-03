La Legacy Gala del Ballet Hispánico ya está aquí El Ballet Hispánico llevará a cabo su Legacy Gala para hacer dos reconocimientos; además, tendrá la presencia de varios famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Ballet Hispánico es la principal organización cultural hispana y uno de los Tesoros Culturales de Estados Unidos; como parte de sus tradiciones se encuentra la Legacy Gala que en esta ocasión estará dedicado a honrar en dos sentidos. Por un lado, se celebrará la vida de Tina Ramírez, fundadora de esta institución; por otro, se hará un reconocimiento a la familia Miranda con el Premio Nuestra Inspiración. "Al igual que nuestra fundadora Tina Ramírez, la familia Miranda ha construido un legado de activismo y arte", mencionó Eduardo Vilaro, director artístico y CEO de Ballet Hispánico en un comunicado. "Estamos encantados de entregarles el Premio Nuestra Inspiración de Ballet Hispánico por sus invaluables contribuciones, no sólo a nuestra Compañía, sino por su incansable defensa de las culturas y artistas latinx en todo Estados Unidos y más allá". La encargada de entregar el galardón a la familia Miranda será Ariana DeBose, ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto por su papel en West Side Story. Este evento se llevará a cabo el próximo 1 junio de 2023 en Nueva York, Estados Unidos a partir de las 5:30 pm (hora local) con la alfombra roja y un cóctel. Acto seguido, se realizará la función inaugural de la temporada anual de dicha compañía de baile en el New York City Center. Ballet Hispánico Credit: Cortesía Ballet Hispánico SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el espectáculo, habrá una cena en el Hotel Plaza donde se procederá a la entrega del premio. Este momento será presentado por Ana Navarro; la música estará a cargo de Óscar Hernández y la Spanish Harlem Orchestra; además, contará con las actuaciones de estudiantes de la Escuela de Danza del Ballet Hispánico. Familia Miranda Credit: Cortesía Ballet Hispánico "Ballet Hispánico es una de las principales voces de la experiencia cultural latinx en Estados Unidos que ha cambiado muchas vidas a través de la educación de la danza, obras pioneras y el compromiso con la comunidad", expresó Luis A. Miranda, Jr., patriarca de la familia Miranda. "Apoyar el programa Pa'lante Scholars, que ofrece educación de danza gratuita a talentosos bailarines profesionales que están surgiendo, es fundamental para la convicción de nuestra familia de romper las barreras para artistas minoritarios. Durante más de medio siglo, Ballet Hispánico ha sido un líder de opinión y ha innovado en el mundo de la danza, la comunidad hispana y en todo el país. Nos sentimos profundamente honrados de aceptar el Premio Nuestra Inspiración como parte de la celebración de la gala de este año". Por su parte Tina Ramírez ha logrado mantener el trabajo del Ballet Hispánico, gracias su visionario liderazgo, activismo apasionado y arte innovador.

