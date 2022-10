Exclusiva: Le Coco trae una propuesta musical con un toque esotérico La historia profesional de Le Coco está plagada de una magia muy especial y ahora la imprime en su oferta como cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor por la música para Le Coco llegó desde que era una niña. Entre sus influencias se encontraban grupos de rock; así como Shakira y Lana del Rey, quien se convirtió en su gran inspiración. Así, desde muy pequeña comenzó a prepararse en este terreno. Empecé a cantar cuando tenía como cinco años. "Mi papá me puso en un conservatorio cuando se dio cuenta que podía cantar. Entonces, siempre estuve en clases de música, de teoría, piano y canto. Desde chiquita hice música, mi papá es músico y en la casa era importante, era algo que siempre estaba presente en nuestras vidas", reveló a People en Español. Stephanie Ramos, nombre real de esta cantante nacida en Venezuela, también descubrió que tenía una conexión especial con la magia y decidió incluirla en su propuesta musical; incluso su primer EP lleva por título Esotérico. "Me siento muy conectada a la magia. No es que la practique, ni nada por el estilo, pero pienso que la vida actúa de manera misteriosa y hay cosas que se sienten, no se dicen y no se pueden tocar pero existen. Me siento conectada con una energía y una fuente de inspiración y magia, cien por ciento", reveló. "Estaba buscando muchas respuestas, no sabía que hacer con el EP. Hacia muchas canciones, pero no sentía que tuviera como un rumbo. Me regalaron de cumpleaños una carta astral y me ayudó muchísimo a darle sentido a este EP, a llamarle Esotérico", explicó. "Ella me dio una herramienta que necesitaba en ese momento; si saber quién era yo me dijo cosas que eran ciertas. Me dijo que mi carrera en tres años, en ese momento, iba a ser un cambio impresionante, pero tenía que mantener la verdad por delante en todo lo que hacía y escribía. Entonces, decidí decir la verdad y conectarme con eso". Le Coco Credit: Cortesía: The 3 Colective SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también compositora y músico confiesa que su lanzamiento como cantante profesional "fue inesperado" y gracias a "una amiga" que "posteó un video mío cantando con la guitarra en mi casa y lo vio el guitarrista de Maluma, en aquel entonces, que es Homero Gallardo"; así, asistió a una sesión donde conoció no solo a su manager, también a quien se convirtió en el productor de su proyecto. "Me gusta hablar de las cosas que tampoco se dicen, sobretodo en la industria latina. Creo qué hay un estigma y mucho tabú en cosas como las drogas, adicción, problemas mentales y siento que hay cosas que son más importantes que la fiesta y el sexo, que es lo que se habla usualmente en toda la música que escuchamos hoy en la radio", advirtió. "Quiero ofrecer una puerta hacia mi vida. Hablo mucho de mí, lo que me inspira, lo que siento. Quiero que la gente se relacione con eso y se sienta también parte de esta historia, me parece que ha sido muy interesante mi vida y la quiero compartir con el público". Le Coco Credit: Cortesía: The 3 Colective Ahora, está promoviendo el tema "Ducati" que está inspirado "en lo que fue mi vida creciendo en las carreras de motocicletas", debido a que "me encantan la carreras, la velocidad"; algo que le fue inculcado por su papá quien "corría en la nacional de motos en Venezuela". Le Coco ya prepara varios conciertos para Estados Unidos; mientras tanto, su canción ya está disponible en todas las plataformas de música y video. "Sueño con una vida de libertad creativa y emocional en la que pueda decidir cuándo quiero parar, cuando quiera seguir", Le Coco "Sueño con una vida de libertad creativa y emocional en la que pueda decidir cuándo quiero parar, cuando quiera seguir. Que no tenga ciertas compromisos impuestos en mí sobre mi música y lo que tengo que hacer. Así es como me veo en el futuro: feliz, tranquila", mencionó. "Sigan siempre sus corazones".

