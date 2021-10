El dúo Las Villa lanzará nueva versión de una canción de Shakira En este Mes de la Herencia Hispana, las cantantes colombianas interpretarán su versión de uno los grandes éxitos de su compatriota. ¿Cuál es el tema? ¡Descúbrelo aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cantantes colombianas del dúo Las Villa se han unido a la celebración del Mes de la Herencia Hispana y lanzarán su versión de uno de los grandes éxitos de Skakira, "La tortura", tema que interpretó junto a Alejandro Sanz en el 2005. En una entrevista exclusiva en People VIP, que se transmite los lunes, miércoles y viernes en la página de Facebook de People en Español, las mellizas de 26 años adelantaron que el lanzamiento tendrá lugar el 8 de octubre en Amazon Music —y aseguraron que retomar esta canción de dos de los artistas que tanto han marcado su estilo musical fue motivo de orgullo y felicidad. "Cuando nos propusieron hacer [el] cover nos emocionamos mucho porque es muy lindo poder rebobinar y traer a la vida canciones de antes. Lo han hecho tantos artistas", dijo Laura Villa. "Para nosotras es muy emocionante poder [hacer esto], y eventualmente queremos sacar un disco así, recopilando éxitos y trayéndolos [para] que las nuevas generaciones lo escuchen". Las Villa Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard Las Rosalías colombianas —como también se les conoce a las hermanas en redes sociales— dijeron que antes de escoger la canción de Shakira y Sanz pensaron en artistas que admiran y significan algo importante para ellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Alejandro Sanz es un ícono para nosotras, más Shakira que es de nuestra tierra. [Dijimos]: 'Tenemos que hacer "La tortura", tiene que ser "La tortura"'. Cuando estábamos empezando hacíamos covers e hicimos uno de 'La tortura' y nunca salió porque no nos atrevimos a montarlo", agregó Laura. "Lo dejamos grabado y es hora de que salga". "Gracias de nuevo a Amazon Music por darnos este espacio... este programa tan espectacular que compartimos con otros artistas emergentes que le están dando con todo, y de verdad es un orgullo poder cantar esta canción de dos de los artistas que más admiramos", agregó Lucía. "Hasta tengo nervios de que la escuchen".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El dúo Las Villa lanzará nueva versión de una canción de Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.