Lagos de productores y compositores a exitoso dueto musical Luego de estar detrás de éxitos de otros cantantes, los venezolanos Luis Jiménez y Agustín Zubillaga han creado el dueto Lagos con su propia propuesta musical. Aquí su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los venezolanos Luis Jiménez y Agustín Zubillaga gozan de un prestigio como compositores y productores musicales, incluso el primero tiene un grupo de nombre Los mesoneros; sin embargo, nunca imaginaron que su talento detrás de otros artistas los colocaría algún día frente al micrófono. Así, tras la insistencia de varias disqueras, decidieron crear el dueto Lagos que ha resultado una exitosa mancuerna. "Nos juntamos e hicimos una llave muy buena y no dejamos de trabajar", mencionó el segundo. La historia comenzó por una casualidad. "Nuestro editor, Francisco Granados, una vez me mostró un demo de una canción que escribió y produjo Agustín. Me acuerdo que la primera vez que escuché ese tema me impresionó lo bien que sonada para ser un demo, ya sonaba como algo listo para la calle. Me impresionó también la composición. Le dije a Francisco que me juntara con Agustín; inicialmente, era la idea de componer para otros artistas", relató Jiménez . "Cuando hicimos esa primera canción nos dimos cuenta que había algo especial cuando nos juntábamos haciendo esos demos, compuestos por los dos, producidos por Agus e interpretados por mí", continuó. "Nos dimos cuenta de que era una receta muy buena para pichar demos. Poco a poco nos decían '¿por qué no hacen algo ustedes?'. Ahí empezó la idea de hacer algo juntos. Entonces, insistieron tanto que así surgió la idea de hacer Lagos". Lagos Credit: Cortesía Warner Music México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, estos famosos han aprendido diversas lecciones para lograr colocarse como agrupación en el gusto del público. "Nuestro mayor acierto profesional siento que ha sido aprender a confiar en nuestro instinto. En algún punto nos dejábamos mucho llevar por opiniones de los demás y tratábamos de complacer a todos los que nos rodeaban y, en algún momento, cuando decidimos hacer canciones para complacernos a nosotros por capricho, esa fue la canción que funcionó", confesó Agustín. "Ese fue un gran acierto y aprendizaje, para nosotros, entender que es importante complacerse a uno mismo primero, conectar uno mismo con la canción porque eso es lo que al final va a resonar con la gente porque se la va a sentir honesto", agregó. "El mayor obstáculo a la que nos enfrentamos siempre es la autocrítica; siento que somos muy autocríticos y perfeccionistas. Hasta el punto, a veces, de que nos paraliza". "El sueño ya lo estamos viviendo, lo estamos tratando de disfrutar día con día", Agustín Zubillaga de Lagos Lagos Credit: Cortesía: Lagos Ahora, presentan el tema "No se acaba hasta que acabe", que escribieron junto a Elena Ross y realizaron en colaboración con sus "colegas y amigos" de Reik. "Es una canción muy especial para nosotros que hicimos en colaboración con Reik, que son unos artistas que conocemos de toda la vida, que nos gusta mucho su trabajo y son colegas y amigos", explicó Luis. "Es una canción que va a marcar la nueva etapa de Lagos. Habla de esa esperanza y esa insistencia de perseverar en momentos difíciles, de crisis, en todo, ahora está en el contexto del amor. Cuando alguien se quiere rendir, perseverar". De momento, además de ofrecer diversas presentaciones, Lagos está preparando el que será su segundo álbum, al tiempo que trabajan para ser conocidos a nivel internacional. Mientras eso sucede, gozan con lo que le está sucediendo. "El sueño ya lo estamos viviendo, lo estamos tratando de disfrutar día con día", concluyó Agustín Zubillaga.

