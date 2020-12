Close

La música regional mexicana está de luto tras la muerte de uno los integrantes de Los tucanes de Tijuana Joel Higuera, el que fuera uno de los músicos por 15 años del grupo, fallecía el 30 de diciembre tal y como informaron sus excompañeros de escenario. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La música sufre otra terrible pérdida poco antes de acabar el 2020. Joel Higuera, exintegrante y uno de los músicos clave del grupo Los tucanes de Tijuana fallecía esta semana. Así lo anunciaban sus excompañeros de la banda en un comunicado en redes. El acordeonista perdía la vida en Tijuana, Baja California, debido a un infarto. "Los Tucanes de Tijuana lamentan el sensible fallecimiento de su familiar, y les informamos a los medios de comunicación y a todo el gremio de músico con profunda tristeza y sentimiento la irreparable pérdida de nuestro familiar y excompañero por más de 15 años", escribieron. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1344555598759780352%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-23450902941142464524.ampproject.net%2F2011252111003%2Fframe.html Además de tocar el acordeón, tenía la función de segunda voz dentro de la afamada agrupación con la que, desafortunadamente no terminó de la mejor manera. Según contó su vocalista, Mario Quintero, a Tony Andrades en Primer impacto en 2018, la salida de Joel tuvo que ver con sus adicciones. "Jamás me imaginé estar en Los tucanes sin Joel", arrancaba su entrevista. "Las adicciones, los excesos empiezan a arruinar la armonía", expresó. Unas declaraciones a las que Joel reaccionó. Reconoció su enganche a la cocaína hasta tal punto que su tabique nasal desapareció. Pero, con una gran sinceridad, se dirigió a Mario para responderle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Qué me corrió por mis adicciones? Pues si él lo dice. Él solamente sabe por qué. Él aprovechó el momento para tejer la telaraña y dejarme fuera de la jugada... Quiso ser el líder y quedarse con todo", explicó. Casi dos décadas después y a pesar de sus temas personales, Joel es y será recordado por ser uno de los músicos más importantes de la música regional mexicana. Descanse en Paz.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La música regional mexicana está de luto tras la muerte de uno los integrantes de Los tucanes de Tijuana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.