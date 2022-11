Mariposas, el símbolo místico de los Rivera: "Sentimos que nuestra mamá está cerca" Esta semana se estrenó “Misión cumplida”, canción inédita de la fallecida cantante Jenni Rivera, pero ¿cuál es el significado y los símbolos escondidos en el video de la canción? Johnny y Jacqie López lo contaron todo en exclusiva Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera descubrió una canción que su madre que grabó antes de morir. Fue junto a sus hermanos que decidió sacarla a la luz para que todo el mundo sintiera su presencia. "Fue algo muy especial", asegura López en exclusiva. "El video y la canción representan renovación". Johnny Lopez y Jacqie Campos (Jacqie Rivera) Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images Y no solo eso, "Misión cumplida" confesaron López y su hermana Jacqie, deja la descubierto el místico significado que tienen las mariposas para Jenni y toda su familia. Jenni Rivera Jenni Rivera | Credit: Carlos Quintero/ Nevarez PR ¿Qué sintieron cuando escucharon la canción final de "Misión…"? Johnny: Pensamos que iba a ser sencillo. Cuando nos llegó la versión de la música hecha, el día que anunciaron la estrella de mi mamá en el Paseo de la fama el 17 de junio nos mandaron las primeras pruebas para ver cómo estaba la música y nos llenamos de mucha emoción. Jacqie: Realmente me sentí muy emocionada, pero [sentí algo] dulce amargo. En el momento se pudo sentir su esencia. Se siente como que ella estaba en un show cantando Johnny: Es de su puño y letra, fue algo muy especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo crearon el video? Jacqie: Eso fueron ideas de Johnny, de mi hermano. Queríamos que fuera un factor ¡wow! para los fanáticos. Fue difícil hacer un video cuando alguien no está físicamente. Fue una misión cumplida porque sus fanáticos ganaron su corazón, durante mucho años ella no quería ser cantante. Johnny: Hay una parte en donde tiene un vestido verde, el verde representa renovación, y siento que ella se sanaba cada vez que se subía a un escenario. En el video persisten las mariposas ¿por qué? Jacqie: Para nosotros es una señal. En los días difíciles veo una mariposa y siento que mi mamá está cerca, ella también se identificaba con la mariposa por la metamorfosis, es una marca. Queríamos que siempre saliera una mariposa [en el video]. Queríamos implantar ese recuerdo. Es algo muy emotivo para nosotros. Que los fanáticos vean una mariposas y piensen en ella

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mariposas, el símbolo místico de los Rivera: "Sentimos que nuestra mamá está cerca"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.