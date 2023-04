La Cassandra prefiere abrirse camino con géneros clásicos que con música de moda Pese a ser joven, La Cassandra se considera un alma vieja; por ello, quiere mostrar una propuesta musical con géneros más clásicos. Aquí su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La complicada situación familiar por la que tuvo que atravesar La Cassandra con un padre alcohólico, la hizo encontrar en la música y la escritura su mejor refugio. Así, desde niña se convirtió en la encargada oficial de ofrecer a las visitas un show con cantantes iconos de la música latinoamericana como Juan Gabriel, Gloria Estefan y Celia Cruz, que escuchaba su madre. Ahora, quiere traer todo eso en su propuesta como intérprete y compositora. "La música me ha sanado de muchas heridas", reveló a People en Español. "Tuve una infancia muy difícil, muy dura y siempre era solitaria. Y en ese entorno la música era lo que me ayudaba a escapar de mi realidad, escribiendo mi música me ayudaba en todo eso", mencionó. "Soy una alma muy vieja, mucho más de mi edad. Soy una persona muy romántica, muy dramática y siempre me han apasionado esos artistas grandes como Juan Gabriel, que siempre admiré. Mi madre los escuchaba mucho y ahí comencé a enamorarme de esa música. Eso sonidos me apasionaban cuando era chiquita y me conecté mucho con la letra, los ritmos. Naturalmente, se ha revelado en mi música". Si bien, existen ritmos que están de moda como el género urbano, para esta famosa de origen dominicano-estadounidense es importante mostrar su esencia a través de la propuesta que ofrece porque "estoy defendiendo ese calor de mi país, de mis raíces" y así lo ha plasmado en el tema con el debuta titulado "La ingenua". "Es de un tema de una historia muy personal que viví; habla de una relación que terminó y me encuentra recogiendo los pedazos de un corazón roto, pero, a la vez, nunca apagando una esperanza de fe. Superando un corazón partido con una esperanza que nunca se cansa. Es un tema muy desnudo, es muy honesto", explicó. La Cassandra Credit: Ben Sejourne SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El género urbano me encanta, pero quiero ser honesta conmigo. Y en este momento, en este proyecto, en esa misma canción quise desahogarme con pasión, con el drama; quise traer un mensaje muy profundo y vi que la manera que encajaba mejor era una balada y quise hacer una transición con una salsa para que el ritmo contara la historia de lo que estaba pasando", continuó. "Sé que no es popular lo que hago en este momento, pero soy honesta y es la persona que soy y ama esto. Tengo que ser honesta con mi música". Esta canción forma parte de su primer disco que lleva por nombre Lágrimas y del cual asegura sentirse "muy orgullosa y feliz de ponerlo afuera"; además, que deja reflejadas sus vivencias en cada una de las letras de los diez temas que escribió porque "habla de un momento muy muy personal" que experimentó. "Me inspiro mucho de la vida, en su mayoría de cosas que he vivido personalmente; me desahogo de esa manera. Veo el romance básicamente en todo", confesó. La Cassandra Credit: Claudia Raymat "Quise ponerle Lágrimas porque siento que cada momento profundo que vive en su vida, con la tristeza, tristeza, ansiedad, dolor y cuando uno siente tanta paz, causa lágrimas. Este disco es un paisaje de todas esas emociones. Cumbia Funk, bolero, merengue y la salsa. Hago música latina, tropical con esencia del folclor de mis raíces", agregó. "Fue grabado en vivo, totalmente, en un estudio. Para rescatar un sonido más vintage. Es natural ponerle un tono más juvenil por la artista que soy". El disco Lágrimas de La Cassandra estará disponible a partir del 21 de abril de 2021 en todas las plataformas musicales; mientras tanto, "La ingenua" ya está en el mercado y su video en sitios especializados. "Todo vale la pena, porque luchar por los sueños es lo más lindo", La Cassandra "Es sido una artista independiente y eso es como diez veces más duro, pero eso nunca me ha detenido; es más, como que me da fuego para seguir y luchar. Y todo lo hago con gratitud porque estoy haciendo lo que amo, aunque vengan los obstáculos, aunque me falten a pedazos cada vez que quiero lograr algo estoy bendecida porque he podido lograr mucho en poco tiempo", expresó. "Todo vale la pena, porque luchar por los sueños es lo más lindo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Cassandra prefiere abrirse camino con géneros clásicos que con música de moda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.